Mỗi tuần lãi 1 tỷ: Sốt đất Sài Gòn, đại gia Hà Nội thắng đậm

Giữa năm ngoái, trong một lần công tác tại TP.HCM, ông Hoàng cùng mấy người bạn đi khảo sát đất nền tại một số huyện ngoại thành. Với mức giá khá mềm lại ở ngay trung tâm, ông Hoàng đã xuống tiền đặt cọc mua lô đất hơn 100m2.

Mức giá năm ngoái chỉ khoảng 25 triệu đồng, thì ngay đã tăng gấp đôi. Ông Hoàng cho biết, liên tục trong gần 1 tháng qua, ngày nào ông cũng nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại đặt vấn đề bán đất. Không chỉ với trường hợp của ông Hoàng, vài người bạn ở gần khu vực cũng liên tục nhận được lời đề nghị bán đất.

Ông Lê Quốc Hùng (một nhà đầu tư khác đến từ Hà Nội) vừa chốt lời lô đất tại huyện Bình Chánh. Cuối năm ngoái, ông mua với giá 800 triệu đồng, nay mảnh đất đó đã được “cò” rao bán lên giá 1,6 tỉ đồng. Sau khi lô đất được chuyển qua tay người khác, đã được đẩy lên mức giá như vậy. Nhân viên môi giới còn cam kết sinh lời từ 50-100 triệu với người mua tiếp theo.

Cách đây 3 tuần, ông Phạm Văn Duy (Hà Nội) rao bán miếng đất nông nghiệp 1.800 m2, trong đó 300 m2 thổ cư với giá 1,8 tỉ đồng, tương đương 1 triệu đồng/m2 nhưng không có ai mua. Hai tuần sau đó, ông tăng giá lên 2,7 tỉ đồng.

Tìm hiểu thông tin tại một số công ty môi giới, từ đầu năm đến nay, tình hình giao dịch bất động sản khá sôi động. Ngoài người dân ở địa phương ra, khách hàng ở các nơi khác, nhất là khách Hà Nội tìm đến mua khá đông. Các nhà đầu tư đến từ Hà Nội cũng đang liên tục săn lùng các lô đất có mức giá mềm khoảng dưới 2 tỷ đồng.

Ông Dương Đức Hiển, PGĐ bộ phận Kinh doanh Nhà ở Savills Hà Nội đánh giá, một trong những nguyên nhân dẫn đến các nhà đầu tư ở phía Bắc đầu tư vào các dự án phía Nam là bởi trong suốt quá trình trong vòng 5-10 năm trở về đây các bất động sản phía Nam được phát triển tương đối bài bản và được quản lý rất chuyên nghiệp, đồng thời rất nhiều dự án được các chủ đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư bỏ vốn và đầu tư.

Đầu tư vào các bất động sản phía Nam được nhiều người HN chuộng, giá thành cho thuê ở các dự án tại phía Nam cũng đạt được mức tương đối tốt so với kì vọng và so với một số sản phẩm thông thường tại Hà Nội.

“Lợi suất đầu tư phía Nam có hấp dẫn hơn so với Hà Nội. Đó là một trong những lý do làm các sản phẩm ở TP HCM về chất lượng cũng như điều kiện bàn giao tương đối tốt. Cái thứ 2, các mức giá thành đưa ra rất hợp lý, rất nhiều dự án tại TP HCM có mức giá tương đối rẻ và dễ chấp nhận cùng với các điều kiện tiêu chuẩn bàn giao của họ so với các dự án Hà Nội”, ông Hiển cho hay.

Theo ông Hiển, lợi thế của các bất động sản TP HCM là hạ tầng ở trong đó phát triển tương đối đồng bộ và cái quy hoạch của các khu vực quận mới cũng được quy hoạch tương đối bài bản. Bên cạnh đó, việc phát triển đồng bộ của tất cả dự án trên cùng một khu vực cũng được phát triển rất mạnh, tạo nên sự đồng bộ hóa cả cơ sở vật chất cũng như các điều kiện hoàn đi vào thiện trong tương lai.

Đối với các sản phẩm dự án tại thị trường phía Nam thì các nhà đầu tư phía Bắc nên quan tâm cũng như đưa lên hàng đầu các cái tiêu chí tối thiểu: “Chủ đầu tư là ai? Chủ đầu tư ấy đã có kinh nghiệm phát triển bất động sản chuyên nghiệp và cao cấp chưa? Các sản phẩm bàn giao của dự án cần phải được công bố hết sức minh bạch”.

“Khi có nhu cầu đầu tư vào thị trường bất động sản phía Nam, nhà đầu tư nên cân nhắc về mục đích chính của mình khi đầu tư. Rất nhiều người đầu tư để sinh lời, có những người đầu tư với kì vọng sau này giá sẽ tăng và cũng có những người đầu tư mua tài sản và để sử dụng cho mục đích sau này”, ông Hiển đưa ra lời khuyên.

