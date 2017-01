Một công ty xây dựng có EPS gần 20.000 đồng sẽ chào sàn UPCoM vào ngày 12/1/2017

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa quyết định cho CTCP Đạt Phương đăng ký giao dịch 6.587.652 cổ phiếu trên UpCOM với mã chứng khoán DPG. Ngày giao dịch đầu tiên 12/1/2017. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 31.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Đạt Phương là doanh nghiệp chuyên xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi…tiền thân là CTCP Xây dựng và Vận tải Đạt Phương được thành lập tháng 3/2002 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng cùng 6 cổ đông sáng lập. Tuy nhiên, đến tháng 6/2002, công ty điều chỉnh vốn điều lệ về 2,2 tỷ đồng theo đúng số vốn điều lệ thực góp của các cổ đông sáng lập.

Từ một thầu phụ, năm 2005, công ty chính thức nhận thầu thi công trực tiếp với chủ đầu tư, đồng thời đổi tên như hiện nay. Mức độ công trình nhận thầu lớn dần và hiện đang mở rộng đầu tư các dự án thủy điện như Sơn Trà 1 có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Lần gần đây nhất, năm 2011, công ty tăng vốn điều lệ lên 65,87 tỷ đồng bằng việc phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Tính đến 16/12/2016, Đạt Phương có 4 cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 34,87% vốn điều lệ công ty, trong đó cổ đông lớn nhất là ông Lương Minh Tuấn nắm giữ 13,67% vốn, tiếp đó là bà Lương Thị Thanh sở hữu 9,93% vốn điều lệ công ty.

Đạt Phương có công ty con, trong đó Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn do công ty nắm giữ 100% vốn; CTCP Sông Bung do Đạt Phương sở hữu 61,2% vốn điều lệ và 66,74% vốn điều lệ của CTCP 30-4 Quảng Ngãi.

Đạt Phương được biết tới là nhà thầu thi công các công trình lớn như cầu Bến Thủy II (Nghệ An), Cầu Cửa Đại (Quảng Nam), Cầu Thủ Thiêm, Cầu Đại Phước (Đồng Nai), Cầu vượt nút giao An Sương – An Lac…Ngoài ra còn đầu tư xây dựng các công trình thủy điện như Nhà máy thủy điện Sông Bung 6, Thủy điện Sơn Trà 1…

Tổng doanh thu năm 2015 của công ty gần 2.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu từ hợp đồng xây dựng, chiếm tỷ trọng trên 94%, lợi nhuận gộp từ mảng này cũng đạt trên 233 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm thu về gần 153 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ trên 139 tỷ đồng. EPS đạt 19.571 đồng.

Tính đến thời điểm cuối năm 2015, tổng cộng tài sản công ty Đạt Phương đạt trên 2.011 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu gần 500 tỷ đồng trong đó vốn góp chủ sở hữu 65,87 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm còn 247 tỷ đồng.

Việt An

Theo InfoNet/HNX