Một năm sau khi thưởng triệu đô cho sếp, Ô tô TMT phải vật lộn với thua lỗ, cổ phiếu bốc hơi 75% giá trị

Cam kết tưởng chừng như chuyện nói chơi đó là một phần thưởng rất to cho ban lãnh đạo công ty nếu hoàn thành "chỉ tiêu khủng". Vì lúc đó, nó là chuyện chưa ai làm nên mọi người bàn ra, tán vào. Người thì coi đó là câu chuyện phiếm, người nghĩ đó là cơ hội đầu tư lớn khi ban lãnh đạo công ty đã nhận nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao phó. Làm được thì ban lãnh đạo cũng có tiền.

TMT làm được lời hứa với cổ đông, lãnh đạo được thưởng sốc 1 năm trước

Vào ĐHCĐ năm 2016, bẵng đi sau 3 năm kể từ ngày chuyện đưa giá cổ phiếu từ 6.000 đồng vượt ngưỡng 50.000 đồng được cam kết tại đại hội, nhiều người đã “sốc” khi Ô tô TMT quyết định phát hành 1,5 triệu cổ phiếu thưởng trị giá xấp xỉ 75 tỷ đồng cho Ban điều hành do đã đưa được Công ty “phát triển với tốc độ cao, cổ phiếu của công ty tăng lên 50.000 đồng/cổ phiếu”. Cổ phiếu Ô tô nói chung, TMT nói riêng tăng mạnh mẽ trong năm 2015 và cổ phiếu TMT đã vượt mốc 50.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh việc thưởng hẳn 1,5 triệu cổ phiếu cho Ban điều hành, Tổng Giám đốc công ty cũng được đề nghị thưởng thêm 18,6 tỷ đồng do vượt chỉ tiếu SXKD năm 2015.

Năm 2015, ô tô TMT đã tiêu thụ được 7.358 xe với lợi nhuận sau thuế thu về gần 190 tỷ đồng.

Tham vọng năm 2016 bất thành

Chỉ tiêu đặt ra cho năm 2016 của TMT là bán được 10.560 xe các loại, tăng trưởng gấp rưỡi so với năm 2015. Kế hoạch xa hơn, lộ trình đến năm 2020 phấn đấu tiêu thụ được gần 26.000 xe các loại.

Bên cạnh đó kế hoạch kinh doanh, mức treo thưởng cho Tổng Giám đốc công ty nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế đặt ra và LNST của công ty đạt bằng 50% vốn điều lệ trở lên rất cao. Cụ thể, Tổng giám đốc sẽ được thưởng 1 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị theo mệnh giá 10 tỷ đồng cho mỗi năm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Thế nhưng, thực tế là, quy định siết tải trọng là yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng nóng của nhóm ô tô tải trong năm 2015, tuy nhiên điều này đã không thể lặp lại trong năm 2016 khi chênh lệch cung cầu vận tải dần đi vào mức cân bằng. Bên cạnh đó, chính sách thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt thay đổi làm giá xe nhập khẩu không còn quá hấp dẫn như trước đây.

Doanh thu của các doanh nghiệp ô tô phân khúc mà TMT theo đuổi dường như đã tạo đỉnh vào giữa năm 2015. Kéo theo sự sụt giảm của doanh thu và sự lao dốc của lợi nhuận và, tất yếu, giá cổ phiếu cũng giảm thảm hại.

TMT hầu như không có lãi từ nửa sau năm 2016

Giá cổ phiếu TMT lao dốc

Hơn 1 năm từ ngày nhận thưởng, cổ phiếu TMT đã lao dốc xuống quanh mức giá 12.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với việc giá cổ phiếu TMT đã mất đi 3/4 giá trị so với mốc treo thưởng 50.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu thuần năm 2016 đạt 2.527 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2015, lãi sau thuế 49 tỷ đồng, chỉ bằng 26% lợi nhuận đạt được năm 2015 và cách rất xa mục tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó.

Từ mức giá "trà đá", cổ phiếu TMT đã tăng mạnh giúp ban lãnh đạo lĩnh thưởng triệu đô. Sau lĩnh thưởng lớn, cổ phiếu TMT lại lao dốc

Dường như, kết quả kinh doanh không như kỳ vọng năm 2016 không làm công ty "nhụt chí". Năm 2017 này, Đại hội cổ đông TMT đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ xe tại công ty mẹ đạt 12.278 chiếc các loại, trong đó có 10.640 xe tải nhẹ, chiếm gần 87% tổng lượng xe tiêu thụ trong năm và tăng gần 85% so với năm 2016. Về doanh thu, công ty đặt mục tiêu 4.876 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 123,8 tỷ đồng.

Mức doanh thu kế hoạch năm 2017 tăng gần gấp đôi và lợi nhuận tăng đến hơn 150% so với 2016. Có vẻ như, sản phẩm Tata và SinoTruk là 2 "con át" chủ bài khiến công ty kỳ vọng tăng trưởng cao đến vậy.

Nhưng, tương lai của TMT đến giờ vẫn chưa thấy điểm sáng khi mà, quý 1/2017 này, TMT đã báo lỗ 12,2 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số lãi 17,8 tỷ đồng quý 1/2016 và hơn 40 tỷ đồng đạt được quý 1/2015. Doanh thu của công ty cũng sụt giảm sâu so với cùng kỳ, chỉ còn 570 tỷ so với con số 745 tỷ đạt được quý 1/2016 và 781 tỷ đồng đạt được quý 1/2015.

Khó khăn của TMT sẽ khó có thể qua đi trong một sớm một chiều khi mà tình hình kinh doanh chung của các doanh nghiệp xe tải vẫn khá khó khăn. Đặc biệt, giá trị hàng tồn kho của công ty vẫn rất lớn, đến đến hơn 1.450 tỷ đồng - chiếm 70% tổng tài sản. Trong kho lớn trong khi công ty vẫn đang phải "cõng" gần 1.000 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn.

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ