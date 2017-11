Một số cảnh báo sớm về bệnh ruột thừa

Viêm ruột thừa là một trong những căn bệnh nguy hiểm đối với cơ thể. Nó có thể ảnh hưởng đến mọi đối tượng thuộc mọi chủng tộc và độ tuổi, mà điều gây khó khăn nhất chính là những dấu hiệu bệnh mập mờ khó phát hiện trong giai đoạn đầu.

Chúng ta chỉ có thể biết được rằng căn bệnh này căn bệnh này xảy ra do sự tích tụ phân và chất thải trong cơ quan ruột già, khiến cho vi khuẩn và chất thải độc hại sinh sôi phát triển gây ra bệnh. Ngoài ra ung thư cũng là một nguyên nhân gây ra viêm ruột thừa .

Sau đây là những dấu hiệu phổ biến về sự xuất hiện của bệnh ruột thừa mà các bác sĩ muốn nhắc nhở:

1. Đau bụng kì lạ

Viêm ruột thừa có liên quan đến đau phần phía bên phải của bụng. Nhiều người mô tả những cơn đau bứt rứt và dai dẳng như chứng khó tiêu, khiến cho người ta có cảm giác cực kì khó chịu. Sự đau xảy ra do viêm gây kích thích thành bụng.

Nếu tình trạng viêm trở nên tồi tệ hơn, cơn đau sẽ ngày càng tồi tệ và nghiêm trọng hơn, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả vùng xương chậu hoặc vùng lưng dưới của bạn.

Đối với những phụ nữ mang thai, vị trí đau có thể nằm ở vùng bụng trên. Bởi vì tử cung của bạn sẽ đẩy các cơ quan ra khỏi chỗ để tạo không gian cho bào thai, trong đó phần ruột thừa sẽ bị đẩy lên khoang ngực. Bạn cũng có thể bị ợ nóng và đầy hơi do sự sắp đặt mới của các cơ quan ảnh hưởng.

2. Nôn mửa kéo dài và bụng cồn cào khó chịu

Bệnh nhân viêm ruột thừa thường gặp vấn đề về tiêu hóa. Do đó, một trong những triệu chứng của các vấn đề phụ liên quan đến viêm ruột thừa là nôn mửa, đau bụng. Đôi khi bạn có thể cảm thấy mình bị bệnh mặc dù bạn không có các triệu chứng hoàn chỉnh. Tuy nhiên, việc nôn mửa nhiều sẽ khiến cho cơ thể kém ăn, dẫn đến tình trạng ốm yếu hoặc thiếu chất dinh dưỡng.

Ảnh minh họa

Bạn cũng có thể gặp các rối loạn tiêu hóa khác như tiêu chảy và táo bón. Còn đối với trẻ em, hãy để ý tới triệu chứng viêm ruột thừa của chúng bằng cách quan sát sự sưng phồng của bụng. Đó có thể là sưng do khí hoặc phân tích tụ, gây ra cơn đau nhất định.

3. Chán ăn

Khi bị rối loạn tiêu hóa, bạn sẽ nghĩ ngay đến thức ăn, cùng những cơn đau và triệu chứng nôn mửa liên tục khiến cho bạn bị ám ảnh. Bạn sẽ cảm thấy sợ ăn uống cho dù cơ thể cần phải nạp lại chất dinh dưỡng còn thiếu sau khi trải qua sự mất nước và dinh dưỡng.

Nhũng triệu chứng này cần phải được theo dõi sát sao ở con trẻ và phụ nữ mang thai. Điều này là do trẻ em là đối tượng lười ăn. Bệnh sẽ biểu hiện ra ngoài chỉ cho đến khi chúng bị ốm.

Còn khi mang thai thì chán ăn là phổ biến vì tử cung làm thay đổi nội tạng. Điều này làm cho dạ dày tiêu hóa ít thức ăn hơn. Triệu chứng này cũng bị bỏ qua ở những phụ nữ mang thai bi nghén và chán ăn.

Ảnh minh họa

4.Đi tiểu buốt

Tình trạng đau bàng quang hoặc tiểu buốt cũng là do bị ảnh hưởng bởi viêm ruột thừa. Các nguyên nhân chính gây ra những triệu chứng này là do viêm và nhiễm trùng, làm tắc nghẽn và ảnh hưởng đến thận trong quá trình bài tiết. Nếu vấn đề này tiếp tục, bàng quang và các bộ phận cơ thể khác sẽ có thể rơi vào tình trạng nguy kịch.

Nếu bạn bị đau buốt khi đi tiểu, đó có thể là do sự lây lan của bệnh nhiễm trùng. Nó cũng có thể gây đau do tắc nghẽn nước tiểu gây kích thích nó khi nó cố gắng thoát ra ngoài. Viêm ruột thừa ở trẻ em lại càng cần phải theo dõi kĩ lưỡng hơn nữa vì một số cha mẹ nghĩ rằng các triệu chứng có thể là do một loại bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu.

5. Đau trực tràng do ruột già di chuyển

Nếu phần ruột thừa di chuyển, nó có thể gây ra những cơn đau dữ dội trong trực tràng. Bắt đầu sẽ là chứng khó tiêu nhưng càng về sau càng tồi tệ hơn khi nó phát triển quanh trực tràng. Các bác sĩ có thể phát hiện được triệu chứng này khi tiến hành khám trực tràng. Bạn cũng có thể cảm thấy đau ở lưng dưới khi viêm ruột già tiếp tục không được điều trị.

*Theo Positivemed