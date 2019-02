Một vạn điếu xì gà vô chủ đáp sân bay Nội Bài, nửa năm chưa có người nhận

Ngày 28/2, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ lô hàng 10 nghìn điếu xì gà được vận chuyển qua đường hàng không từ quốc đảo Dominica ở Caribe về sân bay quốc tế Nội Bài. Lô hàng này được chuyển về sân bay từ hơn nửa năm trước.



Số xì gà vô chủ.

Theo thông tin từ Đội Kiểm soát Hải quan, ngày 20/5/2018, chuyến bay CI0791 của Hãng hàng không China Airlines đã trả lô hàng gồm 10 thùng hàng thuộc vận đơn số 810-64683334, xuất phát từ Dominica được vận chuyển về Sân bay quốc tế Nội Bài.



Lô hàng có người gửi hàng trên vận đơn là: ABEJA CIGARS, S.R.L. CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL SANTIAGO, REP. DOM. SANTIAGO, DO, SANTIAGO RD; người nhận hàng trên vận đơn: LAO CAI HONGHE INPORT AND EXPORT CO., LTD No.397 KHANH YEN ROAD PHO MOI, LAO CAI PROVINCE, V. Tuy nhiên người nhận đơn theo thông tin trên đơn hàng đã từ chối nhận số hàng này.

Sau hơn nửa năm, ngày 27/2, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hà Nội), Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, phối hợp với sự có mặt của đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài NCTS và Hãng hàng không China Airlines tại Việt Nam đã tiến hành mở kiểm tra thực tế 10 thùng hàng, xác định bên trong các thùng hàng đều chứa xì gà với tổng số 10 nghìn điếu nhãn hiệu Juliany Cigar.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.