Mua An Bình City bốc thăm trúng thưởng xe Mazda CX5

Đặc biệt, 200 khách hàng đầu tiên có giao dịch thành công từ ngày 06/10/2017 đến hết ngày 10/12/2017 sẽ tham gia chương trình bốc thăm 01 giải đặc biệt là 01 xe Mazda CX5 trị giá 840 triệu đồng.

Cơ hội mua nhà đẹp, trúng xe sang

Với mục đích tri ân khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn an cư tại An Bình City, Chủ đầu tư phối hợp cùng đơn vị phân phối tổ chức chương trình “Mua nhà cuối năm, bốc thăm CX5” dành cho 200 khách hàng đầu tiên có giao dịch thành công tại dự án từ ngày 06/10/2017 đến hết ngày 10/12/2017 với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 1 tỉ đồng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 01 giải đặc biệt: 01 xe Mazda CX5 trị giá 840 triệu; 01 Giải nhì: Honda SH150 trị giá 75 triệu và 05 giải khuyến khích: 10 triệu đồng tiền mặt.

Được biết đây là lần thứ 3 liên tiếp, trong vòng 1 năm qua Chủ đầu tư Geleximco tổ chức chương trình tặng xe ô tô cho khách hàng mua An Bình City. Trước đó, tại các Lễ mở bán vào tháng 04/2017 và tháng 06/2017 đã tìm được 2 khách hàng may mắn nhận được 2 xe Mazda3 thời thượng.

Với mức giá chỉ từ 2,1 tỉ đồng/ căn hộ 2 phòng ngủ, 2,4 tỉ đồng/ căn hộ 3 phòng ngủ có tầm nhìn đẹp nhìn ra hồ điều hòa 15ha, các căn hộ An Bình City luôn “đắt khách” mỗi khi ra hàng.

Đặc biệt, với chính sách bán hàng ưu đãi, thanh toán trước 25%, ưu đãi lãi suất 0% cho đến khi có thông báo bàn giao nhà từ CĐT hoặc nhận chiết khấu từ 30 đến 70 triệu/căn. Điều này không chỉ khẳng định uy tín và tiềm lực tài chính của chủ đầu tư mà còn giúp giảm áp lực tài chính rất lớn, khiến việc mua nhà không còn quá khó với nhiều gia đình trẻ.

Hiện tại cả 8 tòa căn hộ đều đã cất nóc, đang hoàn thiện nội thất và dự kiến một số tòa sẽ bàn giao nhà sau tết Âm lịch 2018. Đây cũng là thời điểm tuyến đường Phạm Văn Đồng mở rộng sẽ hoàn thiện thi công, giúp việc di chuyển từ dự án tới khu vực trung tâm dễ dàng và nhanh chóng. An Bình City là dự án được hưởng lợi nhiều nhất từ hạ tầng giao thông và có tiềm năng tăng giá rất cao. Đây là một lợi thế về hạ tầng rất lớn mà không phải dự án nào cũng có được.

Sức hấp dẫn của An Bình City bên hồ điều hòa 15ha

Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, từ năm 1995 đến 2016, tổng diện tích mặt hồ tại Hà Nội giảm từ 2.100ha xuống còn 1.165ha. Số lượng hồ giảm từ 122 hồ năm 2010 xuống còn 112 hồ năm 2015, tương đương với diện tích 72.540m2.

Quá trình đô thị hóa đã và đang đe dọa cướp đi của người dân thủ đô không gian sống trong lành vốn có, diện tích mặt hồ cũng như mảng xanh ven hồ ngày càng giảm, do đó bất động sản ven hồ ngày càng đắt khách, đặc biệt là ở những hồ lớn.

Sống ở gần hồ, cư dân sẽ được thụ hưởng môi trường sống chất lượng, không bị ô nhiễm bởi tiếng ồn, bụi bẩn… giúp làm tăng độ ẩm không khí, giảm bức xạ mặt trời, tăng cường lưu thông không khí. Do đó, sở hữu một căn hộ ven hồ, chủ nhân sẽ được trải nghiệm cuộc sống cân bằng, trong lành và bền vững.

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng về nơi an cư trọn vẹn, không chỉ thỏa mãn nhu cầu để ở mà còn là nơi để hưởng thụ cuộc sống với không gian và chất lượng môi trường sống vượt trội. “Trái tim” của An Bình City chính là hồ điều hòa rộng 15ha, giúp điều hòa không khí và là địa điểm lý tưởng để cư dân thư giãn, tản bộ và nghỉ ngơi.

Tại An Bình City cư dân không chỉ được tận hưởng bầu không khí trong lành từ hồ thổi vào, trải nghiệm không gian sống thoáng đãng với đầy đủ các tiện ích hiện đại như: khu quảng trường, đại lộ La Mã, bể bơi ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, siêu thị, trung tâm mua sắm… tất cả đều đang hoàn thiện, hứa hẹn mang tới cuộc sống chất lượng, đa tiện ích cho các cư dân.

Không chỉ hoàn thiện về hạ tầng, tiện ích đồng bộ với hệ thống đường nội khu, cây xanh, hồ điều hòa bên ngoài dự án… Các căn hộ An Bình City được thiết kế thông minh, có diện tích từ 74.3 đến 114.5 m2, với 2 – 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách sang trọng có tầm nhìn rộng thoáng nhìn ra hồ điều hòa, khu quảng trường đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm cúng về mùa đông. Do đó, tất cả các căn hộ An Bình City đều rất hot mỗi đợt ra hàng.