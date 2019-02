Mưa dông diện rộng sắp bao trùm miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay 17/02 rãnh áp thấp bị nén có trục qua khu vực vùng núi Bắc Bộ đang mờ dần đi. Hội tụ gió trong đới gió tây trên cao hoạt động mạnh dần lên trên khu vực Bắc Bộ.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên cao nên trong ngày và đêm nay (17/02), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, riêng ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có nơi 50-100mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông.