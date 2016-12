Mưa lớn ảnh hưởng tới thu hoạch và xuất khẩu cà phê

Robusta loại 2, 5% hạt đen, vỡ đã giảm giá, có mức trừ lùi từ 60- 70 USD/tấn so với hợp đồng cà phê giao tháng 3 trên sàn ICE LRCH7, so với mức trừ lùi của tuần trước là 50- 60 USD/ tấn. Một số giao dịch đã được chốt tại mức trừ lùi 70 USD/tấn so với hợp đồng chuẩn của sàn London.

"Nông dân muốn bán các loại hạt chất lượng thấp càng sớm càng tốt nhưng người mua có vẻ miễn cưỡng do ngày lễ sắp tới và có vẻ lo ngại hạt xấu" một nhà phân tích cho hay.

Mưa đã ngừng nhưng dự kiến ​​sẽ trở lại và kéo dài đến cuối tháng này.

Những cơn mưa xối xả đã làm thời gian thu hoạch bị trì hoãn và ảnh hưởng đến chất lượng của hạt cà phê tại Đắk Lắk. Điều này cũng khiến hoa nở sớm và có thể dẫn đến sản lượng thấp hơn trong mùa tới.

Vấn đề ảnh hưởng của mưa đến vụ thu hoạch và sản lượng mùa tới cũng đã được dự đoán từ trước. Các nhà quản lý và nhiều doanh nghiệp thu mua cho rằng hậu quả của thời tiết La Nina sẽ ảnh hưởng đến tình hình trồng và thu hoạch cà phê, thu hẹp xuất khẩu năm tới.

Trong khi đó, Indonesia cũng cung ứng cà phê ở mức thấp kể từ khi vụ thu hoạch kết thúc. Người bán hầu như đã dừng toàn bộ hoạt động giao dịch trong năm lại, mặc dù nhu cầu vẫn bình thường.

"Kho xuất khẩu đã đóng cửa từ ngày 20/12 và dự kiến sẽ kéo dài tới 9/1. Hoạt động chào bán khá hạn chế do họ không còn nhiều hàng trong kho” một thương nhân ở Bandar Lampung cho biết, giao dịch sẽ được chốt phụ thuộc vào từng hợp đồng cụ thể.

Theo Thùy Dương

