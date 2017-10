XEM CLIP:

Sáng nay, do mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho phép học sinh ở TP Vinh nghỉ học. Đây là lần thứ 2 trong năm nay, các trường học ở TP Vinh nghỉ học do thời tiết.

Nước ngập đường 3/2

Đường thành Vinh ngập nhìn từ trên cao

XEM CLIP: