Mưa lũ ở Hòa Bình: 34 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 1.600 tỷ

Hôm nay, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp báo về tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh tháng 10/2017.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9-12/10 đã xuất hiện mưa to đến rất to gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản cho tỉnh. Tỉnh Hòa Bình đã có 34 người chết và mất tích (đã tìm thấy 29 thi thể nạn nhân, còn 5 nạn nhân chưa tìm thấy), 12 người bị thương. Huyện Mai Châu 2 người chết, 2 người bị thương; Tân Lạc 19 người chết ; Kim Bôi 2 người chết, 1 người bị thương; Đà Bắc 6 người chết, 5 người mất tích, 9 người bị thương.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi đống vùi lấp sau vụ sạt lở ở xóm Khanh, Tân Lạc

Hầu hết các công trình đều bị ảnh hưởng, trong đó có trên 180 công trình bị hư hỏng nặng hoặc thiệt hại hoàn toàn. Các hồ chứa đều trong tình trạng xả tràn, bị sạt lở mái hạ lưu đập, có nguy cơ vỡ đập ... Các đập dâng và kênh mương cũng bị cuốn trôi và hư hỏng nhiều. Toàn tỉnh có 750 điểm sạt lở taluy dương với tổng khối lượng sạt lở khoảng 550.000m3; 72 điểm sạt lở taluy âm, tổng chiều dài sạt lở khoảng 1.720m. 100% diện tích lúa và hoa màu đều bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tính đến ngày 19/10 ước tính tổng thiệt hại toàn tỉnh là 1.630 tỷ đồng.

Đến hết ngày 18/10 toàn bộ 18 nạn nhân trong vụ sạt lở đã được tìm thấy

Để đối phó với mưa lũ, tỉnh Hòa Bình đã huy động khoảng 2.600 cán bộ, chiến sĩ, 56 nhà bạt, 84 ô tô...; lực lượng công an tỉnh huy động trên 750 cán bộ, chiến sĩ. Hiện 100% số hộ đã được bố trí chỗ ở tạm thời, được cung cấp thuốc men, lương thực, thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm khác để bảo đảm người dân không bị đói, bị rét...

QL 6 đoạn qua ngã 3 Tòng Đậu ngập sâu, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình chèo bè giúp người dân vượt lũ

Tỉnh đã hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết và mất tích, hỗ trợ 2 huyện Tân Lạc và Đà Bắc mỗi huyện một tỷ đồng để khắc phục hậu quả; đồng thời, chỉ đạo Sở Tài chính tạm ứng ngân sách tỉnh 4 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục sạt lở các tuyến đường giao thông, tạm ứng 12 tỷ đồng hỗ trợ 180 hộ di dân tái định cư tại huyện Đà Bắc.

UB MTTQ Việt Nam tỉnh quyết định hỗ trợ 2,3 tỷ đồng cho 11 huyện, TP trong tỉnh để khắc phục thiệt hại thiên tai. Các ngành chức năng của tỉnh vẫn đang nỗ lực để giúp bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ.