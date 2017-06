Mua nhà An Bình City tặng ô tô Mazda 3 thời thượng

Cũng tại sự kiện, nhân viên tư vấn thành công cho khách hàng may mắn cũng được nhận nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng: 01 xe Honda SH trị giá 75 triệu đồng, 01 Iphone 7 trị giá 20 triệu đồng và 05 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Được biết, trước đó vào ngày 14/05/2017 anh Nguyễn Việt Cường, chủ nhân căn hộ An Bình City A2-2912 đã trở thành chủ nhân may mắn đầu tiên nhận giải đặc biệt là một xe ô tô Mazda 3 2016 trị giá 650 triệu đồng.

An Bình City sức hấp dẫn của dự án có môi trường sống vượt trội

Với ý tưởng và tâm huyết phát triển An Bình City giống như một thành phố thu nhỏ trong lòng công viên rộng lớn, dự án có mật độ xây dựng rất thấp chỉ 31,6%; gần 70% diện tích còn lại là dành cho cảnh quan, hồ điều hòa, không gian xanh. An Bình City còn là dự án có tốc độ giao dịch tốt nhất trên thị trường với 1450 giao dịch sau hơn 7 tháng ra mắt.

Tại An Bình City, khách hàng dễ dàng cảm nhận một cuộc sống giao hòa với thiên nhiên trong không gian rộng thoáng với diện tích mặt hồ lên tới 15ha. Ở đó, hồ điều hòa được ví như “lá phổi” của dự án, giúp đối lưu và điều hòa không khí trong toàn KĐT. Ở gần hồ, không khí trong lành sẽ giúp tăng cường sức khỏe.

Nổi bật nhất là hệ thống 58 tiện ích hiện đại như: khu quảng trường, đại lộ La Mã, khu vui chơi ngoài trời, bể bơi, khu thể thao, spa cao cấp… giúp cư dân thư thái tận hưởng cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp ngay trong khu dự án.

Đặc biệt, đây cũng là dự án cuối cùng sẽ hoàn thiện và khép kín việc xây dựng trong toàn khu đô thị Thành phố Giao Lưu. Do đó, khi nhận bàn giao căn hộ An Bình City, khách hàng không phải lo lắng về việc bị ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm của việc xây dựng.

Dự án được hưởng lợi nhiều nhất từ quy hoạch hạ tầng

Không chỉ hấp dẫn khách hàng với chất lượng môi trường sống ưu việt, An Bình City còn là dự án được hưởng lợi nhiều nhất từ quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện từ việc mở rộng và nâng cấp đường Phạm Văn Đồng. Đoạn đường được mở rộng sẽ là một tuyến đường hai chiều với 12 làn xe (mỗi bên 6 làn xe), trong đó có 8 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Dự kiến hạ tầng giao thông này sẽ đi vào sử dụng đúng vào thời điểm An Bình City bàn giao nhà khoảng quý III/2018.

Theo đó, sẽ giảm tải tình trạng ách tắc giao thông trên tuyến Phạm Văn Đồng và tại các nút giao Phạm Văn Đồng – Xuân Thủy, giúp cho việc lưu thông từ dự án tới tới các khu vực trung tâm thuận tiện và nhanh chóng.

Không ngừng gia tăng giá trị

An Bình City gồm 8 toà căn hộ cao từ 28 – 35 tầng với 2732 căn hộ cao cấp có diện tích từ 74,3 – 114,5m2 với từ 2 – 3 phòng ngủ, view hồ điều hòa rộng thoáng. Hiện tại An Bình City đang được chào bán với mức giá chỉ từ 2.1 tỉ đồng/ căn hộ 2 phòng ngủ, 2,4 tỉ đồng/ căn hộ 3 phòng ngủ. Dự kiến mức giá này sẽ tăng nhanh trong thời gian tới khi hệ thống giao thông mới chính thức đi vào hoạt động.

Đặc biệt, 100 khách hàng giao dịch thành công từ khoảng đầu tháng 05/2017 đến hết ngày 15/06/2017 sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân may mắn: 01 giải nhất 01 xe ô tô Mazda 3 2016 trị giá 650 triệu đồng, 01 giải nhì: 01 xe Honda SH 75 triệu đồng và 05 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 800 triệu đồng. Được biết cũng trong ngày 25/06 tới bên cạnh chương trình bốc thăm may mắn, chủ đầu tư sẽ chính thức mở cửa khai trương khu căn hộ mẫu. Theo đó, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế dự án và mục sở thị căn hộ tương lai tại An Bình City.

