Mua nhà Pandora, một doanh nghiệp may mắn trúng xe Mercedes

Ngoài ra, mua nhà vườn tại Dự án này, khách hàng có nhiều cơ hội trúng xe sang Mercedes C200, E200 và S400. Đến nay, chủ nhân của 2 căn nhà vườn may mắn tại Dự án này đã trúng thưởng 2 xe Mercedes khi mua nhà tại Pandora.

Sở hữu nhà sang, trúng xe xịn

Ngày 23/5/2017, chủ đầu tư Dự án Pandora đã tổ chức đợt bốc thăm đợt 2 chương trình khuyến mãi “Nhận nhà Pandora - Rinh xe sang về nhà” với sự tham gia và chứng kiến của đại diện Sở Công Thương, các khách hàng, các nhà phân phối, các đối tác và phóng viên báo chí, truyền hình. Sự kiện này nằm trong chuỗi bốc thăm 9 tháng liên tục đến cuối năm, mỗi tháng trao 01 xe Mercedes cho khách hàng trúng giải.

Theo đó, chủ nhân của căn nhà vườn D10 – Pandora - Công ty TNHH Dược phẩm Việt Quốc đã may mắn trúng 01 xe Mercedes C200. Tại lễ trao giải, chủ nhân của giải thưởng này chia sẻ: “Chúng tôi mua nhà Pandora chưa lâu nhưng rất hài lòng với cuộc sống ở đây. Môi trường an toàn tuyệt đối, đẳng cấp với số lượng nhà vườn không nhiều, mặt bằng dân cư đồng đều về mức sống và trình độ, rất văn minh. Sống trong môi trường này đã là may mắn, giờ lại trúng xe xịn. Tôi quá vui luôn” - ông chia sẻ.

Cũng theo chủ nhân nhà vườn D10, Pandora sở hữu không gian cây xanh tập trung kết hợp không gian sân chơi, quảng trường, vườn nướng BBQ… “Thay vì phải đi xa, chỉ cần ở Pandora là muốn gì được nấy rồi” - chủ nhân căn nhà vườn này nói vui. Trước đó, ngày 20/4/2017, VMC đã tổ chức bốc thăm đợt 1 và tìm ra chủ nhân của 01 xe Mercedes C200 đầu tiên là ông Nguyễn Viết Sơn.

Thời gian qua, một lượng hàng lớn các Dự án Nhà vườn, biệt thự cao cấp lại được các doanh nghiệp tung ra. Cung lớn, tuy nhiên, tìm được một dự án để “chọn mặt gửi vàng” là việc không hề dễ với nhiều khách hàng. “Thực tế, nhiều khu nhà vườn, biệt thự cao cấp, nhiều tiền nhưng an ninh không đảm bảo, hạ tầng xuống cấp khiến chúng tôi khá lo lắng”- anh Trung (Thanh Xuân- Hà Nội) cho hay. Sau khi đến tận nơi “mục sở thị” nhiều dự án, “soi kỹ” tình hình tài chính của các chủ đầu tư, anh Trung đã chọn căn nhà vườn A5 Pandora Triều Khúc.

“Đây là Dự án mà chủ đầu tư hoàn thiện xong hạ tầng và hoàn thiện mặt ngoài mới bắt đầu mở bán. Điều này đã chứng tỏ được được uy tín và tiềm lực của chủ đầu tư. Về ở đây rồi, chúng tôi lại càng hài lòng với cách quản lý chuyên nghiệp, vì quyền lợi khách hàng của VMC” - anh Trung nói.

Một khách hàng, nhiều cơ hội trúng giải

Chương trình “Nhận nhà Pandora - Rinh xe sang về nhà” mà chủ đầu tư đang triển khai có số giải thưởng là 9 xe Mercedes C200, E200 và S400. Điểm khác biệt của chương trình này so với các chương trình khuyến mãi đang triển khai trên thị trường là khách hàng trúng thưởng rồi vẫn tiếp tục được bốc thăm lần tiếp theo. Cơ hội sở hữu xe sang cũng vì thế mà tăng thêm. Các khách hàng mua và nhận nhà càng sớm càng được tham gia nhiều đợt bốc thăm và càng có nhiều cơ hội trúng thưởng.

Pandora là dự án của Công ty TNHH Liên doanh Ô tô Hòa Bình (VMC) nằm ở số 53 Triều Khúc (Thanh Xuân - Hà Nội), gồm 104 căn nhà vườn, nhà phố trên tổng diện tích 41.648 m2. Các biệt thự, liền kề ở dự án này có diện tích từ 147 m2, thiết kế 5 tầng, sang trọng, hợp lý, thuận lợi về giao thông, cạnh đường Nguyễn Trãi, gần Khu Làng Việt Kiều Mộ Lao, Văn Quán, xuống trung tâm Hà Đông mất 3 phút, đối diện Trường ĐH Công nghệ GTVT, gần trường Đại học Hà Nội, ĐH Kiến Trúc, ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, Học viện An ninh,… gần các bệnh viện như bệnh viện Tuệ Tĩnh, Bệnh viện 103…

Đại diện VMC cho biết, tiêu chí mà VMC hướng đến là làm sao để cư dân có một môi trường sống an toàn và đẳng cấp, đảm bảo sự độc lập, riêng biệt của một Dự án cao cấp, nhưng cũng vừa đảm bảo tính kết nối, giao lưu thuận tiện với bên ngoài.

Giới chuyên gia đánh giá, cùng với tốc độ đô thị hóa, dự báo tầng lớp thu nhập cao gia tăng nhanh chóng. Đây là tầng lớp chính sở hữu nhà và một phần đầu tư nhà ở, cũng là nguyên nhân tạo tiền đề cho thị trường bất động sản cao cấp phát triển mạnh mẽ hơn.

A.D

Theo Trí thức trẻ