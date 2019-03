Muốn bản lĩnh HƠN người thì nhất định phải học cách KHÁC người, đừng ngại biến bản thân thành sói: Hung dữ nhưng trung thành, liều lĩnh nhưng khôn ngoan!

Từ xưa đến nay, con người luôn có một niềm sợ hãi nhất định đối với loài sói. Chúng ta mặc định sói là xấu xa, tàn ác và có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ truyền lại từ xa xưa mang ý nghĩa tiêu cực về loài động vật này. Ví dụ như "Lòng lang dạ sói" (mượn hình ảnh con sói để nói đến những người độc ác, nham hiểm, những người tâm địa xấu xa của xã hội), "Bán hùm buôn sói" (quen làm việc ác hoặc kinh doanh bất chính)... Trong tiềm thức, chúng ta luôn nhận định sói là loài động vật tham lam, hung dữ, khát máu, hễ gặp con người thì nhất định phải tấn công, nhưng sự thật chưa chắc đã là như vậy. Ở chúng còn có rất nhiều đặc tính mà chúng ta phải học tập.



Tự tôn và trung thành

Loài sói tuy bản tính hung dữ nhưng luôn trung thành và tự tôn. Cho dù giống sói đến mấy, chó vẫn bị thuần hóa và đánh mất nanh vuốt, bản lĩnh kiếm ăn của riêng mình. Khi đứng trước đối thủ mạnh mẽ hơn, chó có thể hèn nhát và yếu đuối, cụp đuôi chạy mất nhưng loài sói thì không bao giờ. Gặp đối thủ càng mạnh, chúng càng bộc lộ bản lĩnh tàn bạo nhưng khôn ngoan của mình. Không chỉ trung thành với bản thân, loài sói còn biết trung thành với mục tiêu đã định sẵn. Trong thế giới của chúng không có thứ gì là không thể đạt được, chỉ có sự thiếu quyết tâm không dám truy đuổi mục tiêu đến cùng mới là nguyên nhân mọi cuộc thua. Không có con mồi nào là không thể bắt được, chỉ cần có đủ lòng can đảm, kiên quyết xông lên.

Với chúng, thà rằng chọn chiến, chứ quyết không chọn đói; thà rằng chịu mệt, chứ quyết không chịu thua. Chỉ cần có đủ dã tâm và tham vọng, nhất định có thể chiến thắng. Chỉ cần có đủ lòng can đảm và kiên cường, nhất định có thể no bụng. Đến "Cọp dữ không chống được sói bầy", câu này đã nói lên trọn vẹn sức mạnh tinh thần và cũng là bản lĩnh săn mồi của loài sói: không do dự, không chùn bước, Không sợ hãi, không từ bỏ, nhất định thắng lợi sẽ ở phía trước.

Sống trên đời, chúng ta muốn trở nên phi thường hơn người, nhất định phải biết trở nên khác người. Muốn trở nên khác người, không gì tốt hơn học tập bản lĩnh của loài sói. Biết dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn, mạnh mẽ xông lên không chùn bước, sớm muộn chúng ta cũng làm nên việc lớn. Có được tinh thần tự tôn, chúng ta sẽ không vì miếng ăn mà cầu xin người khác, không vì một chút lợi ích mà từ bỏ tôn nghiêm, không vì tư lợi mà phản bội bạn bè. Thay vì kiêu ngạo tự cao tự đại, chúng ta không ngừng rèn luyện năng lực, phát triển bản thân để chủ động giành lấy những cơ hội săn mồi tốt nhất.

Không chỉ khôn ngoan và mạnh mẽ, chúng ta cũng nên học cách sống trung thành với bầy đàn, trọng tình trọng nghĩa của loài sói. Chỉ cần một con gặp nguy hiểm, cả đàn sẵn sàng xông lên sống chết cùng kẻ thù. Cả một đời sói đực chỉ làm bạn cùng một con sói cái, chăm sóc cho các con và trung thành với đầu đàn. Nếu chúng ta vừa có đủ tham vọng cho sự nghiệp, vừa có đủ yêu thương để bảo vệ người nhà, vừa có đủ nhẫn tâm để đối mặt kẻ địch, nhất định chúng ta có đủ cơ hội để thành công.

Liều lĩnh, không sợ hãi

Muốn trở thành một chú sói đầu đàn bản lĩnh nhất, nhất định phải học cách kiên cường không hề sợ hãi, không chùn bước trước mọi khó khăn gian khổ. Không có con mồi nào không thể bắt được thì cũng không có chuyện gì chúng ta không thể hoàn thành. Nếu không có con mồi, tại sao chúng ta không chủ động săn tìm, phát hiện và truy đuổi? Cả quá trình tìm kiếm cho đến khi bắt giữ và đạt được, đây chính là thiên tính khôn ngoan làm nên bản lĩnh của một trong những loài thú ăn thịt mạnh mẽ nhất.

Cho dù thợ săn nhiều đến mấy, kẻ địch mạnh mẽ ra sao, cho dù trước mắt là hổ báo hay con người, chúng ta vẫn không được chùn bước. Phải biết dũng cảm gánh vác trách nhiệm trên lưng, chúng ta mới trở thành trụ cột gia đình và rường cột nước nhà, đem thành công công hiến cho đất nước.

Để trở thành một người thành công, hãy liều lĩnh như một chú sói. Nếu bạn muốn làm nên những thành tựu tuyệt vời, bạn phải học cách nằm gai nếm mật, phải chịu những điều mà người thường không chịu được thì mới có thể ngồi lên vị trí mà người thường không ngồi được.

Tham vọng và dã tâm

Để trở thành một người thành công, nhất định phải nuôi dưỡng một lòng dã tâm và tham vọng vừa đủ. Có săn mồi được hay không, tất cả phụ thuộc vào dã tâm săn mồi của chính bạn. Có hoàn thành được việc lớn hay không, tất cả phụ thuộc vào tham vọng sự nghiệp của bản thân. Cùng là con người với nhau, có người làm nên thành tích, có người nghèo khó cả đời, tất cả phụ thuộc vào 2 chữ tham vọng. Có được tham vọng, chúng ta mới đủ khao khát để từng bước trèo lên đỉnh núi, từng bước chạm tay tới thành công. Ở đó, tham vọng không có nghĩa là ngông cuồng mà nó trở thành mục tiêu cả cuộc đời theo đuổi.

Thứ mà người nghèo thiếu nhất đó chính là tham vọng để trở nên giàu có. Một người không có tham vọng, sẽ khó lòng làm được thành công và khó lòng đạt được cuộc sống mà mình mong muốn.