Muốn có tư duy sáng tạo, hãy dành 10 phút mỗi ngày để luyện tập trí não với bài tập thú vị này

Nhiều người cho rằng tư duy sáng tạo chỉ cần thiết với những người đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, marketing hay nghệ thuật. Tuy nhiên, khả năng sáng tạo có thể giúp bạn phát triển và thành công trong bất kỳ ngành nghề nào mà bạn theo đuổi.



Brian Lee là chuyên gia truyền thông, huấn luyện viên nghề nghiệp đồng thời là giám đốc quản lý sản phẩm tại website nổi tiếng Lifehack. Anh là một trong những giám đốc điều hành cấp cao nhất của một công ty xuất bản toàn cầu vào khoảng giữa thập niên 20, trong vòng chưa đến 5 năm. Bên cạnh đó, Brian còn là tác giả hoặc chịu trách nhiệm kiểm duyệt các bài viết được đọc nhiều nhất của Lifehack - với hàng triệu lượt chia sẻ và đứng trong top 5 bài viết hàng đầu trên thế giới khi chúng được xuất bản.

Gần đây, Brian đã chia sẻ trên trang web câu chuyện của bản thân về phương pháp luyện tập trí não để có một tư duy sáng tạo. Đặc biệt, đây quả thực là một bài tập dễ dàng mà chúng ta có thể áp dụng nếu muốn tiếp cận những thách thức và vấn đề theo những cách táo bạo và đội phá.

“Tôi vẫn còn nhớ khi lên 6 tuổi, tôi đã vẽ một bức tranh về tôi và bố mẹ mình trong suốt tiết học lớp mỹ thuật. Đó là lớp học đầu tiên mà tôi có thể vẽ bất cứ điều gì mà mình thích, nhưng khi đó, tôi bị cuốn hút bởi bức tranh về gia đình.

Các bạn cùng lớp vẽ rất nhiều thứ, một số bạn đã vẽ những con thú, một số vẽ những người ngoài hành tinh kỳ dị, một số khác lại vẽ những nàng công chúa dễ thương. Khi đó, cô giáo đã đến gặp tôi và nói: "Brian à, em có thể sáng tạo hơn trong lần tiếp theo nhé!". Ngay lúc đó, tôi nghĩ rằng có lẽ thực sự mình không phải là một người sáng tạo, và đó ắt là một điều bẩm sinh.

Khi lớn lên, ý nghĩ này vẫn đeo bám cho đến khi tôi đọc một cuốn sách có tên là It's Not How Good You Are, It’s How Good You Want to Be (Không phải bạn giỏi thế nào, Vấn đề là bạn muốn giỏi tới đâu) được viết bởi bậc thầy quảng cáo, Paul Arden. Đây là một cuốn sách tuyệt vời về truyền thông với những mẹo cực kì thực tế về việc mắc sai lầm và nuôi dưỡng sự sáng tạo. Cuốn sách đã thuyết phục tôi rằng miễn là tôi muốn sáng tạo hơn thì tôi có thể rèn luyện bản thân mình.

Vì vậy, tôi bắt đầu nghiên cứu thêm các mẹo và thủ thuật sáng tạo. Một bài tập phổ biến trong Improv Comedy có tên là "Đúng vậy và...". Cụ thể, khi một người đưa ra một ý tưởng khá đơn giản, người kia sẽ trả lời bằng cách thêm một vài chi tiết nhỏ hơn. Tuy nhiên mấu chốt ở đây là những chi tiết đi sau phải đồng thuận với câu tiền đề thay vì bác bỏ quan điểm, ý tưởng đó.

Bài tập thú vị này buộc chúng ta tìm ra những giải pháp tốt nhất cho những điều bất ngờ mà mình sẽ đối mặt trong cuộc sống, đặc biệt trong môi trường đòi hỏi sự đổi mới không ngừng. Vì vậy, tôi đã tham khảo phương pháp này và tạo ra một bài tập cho riêng mình để phát triển sự sáng tạo của bản thân.

Nó cực kỳ thích hợp cho bất cứ ai có cuộc sống bận rộn với một lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, nó cũng rất tốt cho bất kỳ ai làm việc trong môi trường có công việc được định hình sẵn. Ngay cả khi bạn không làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, luyện tập trí não với bài tập này sẽ giúp bạn tiếp cận những thách thức và vấn đề trong cuộc sống theo những mới lạ.

Bài tập mà tôi giới thiệu dưới đây sẽ chỉ mất 10 phút mỗi ngày, tuy nhiên lợi ích mà nó đem đến lại cực kỳ lớn.

Tôi gọi đây là bài tập thể dục cho tinh thần - Hành trình của một người đàn ông và một con chó.

Đầu tiên, hãy tưởng tượng có một người đàn ông và một con chó.



Hãy xem xét mối quan hệ giữa họ.

Con chó đến từ đâu? Người đàn ông đã có con chó được bao lâu rồi?

Con chó này thuộc giống gì? Từ đó, có những mối liên hệ gì xung quanh giống chó này?

Liệu con chó có phải thú cưng của người đàn ông này không? Người đàn ông này có đang dắt chó đi dạo trong công viên hay không?

Sau khi bạn dành thời gian xem xét điều này, hãy cố gắng suy nghĩ thêm về các giả thiết khác.

Ví dụ như có lẽ người đàn ông đã tìm thấy con chó bị bỏ rơi ở đâu đó.

Tại sao con chó bị bỏ rơi? Con chó có bị thương không?

Đừng ngại khi bạn thư giãn với những ý tưởng thú vị này, hãy suy nghĩ càng sâu xa và mới lạ càng tốt. Có lẽ người đàn ông và con chó là những người sống sót trong chuyến khám phá một vùng đất hoang của một đoàn thám hiểm? Liệu con chó mạnh mẽ hơn và thông minh hơn người đàn ông bên cạnh chăng? Tất cả những gì bạn cần làm là tiếp tục bổ sung những dữ kiện đang dần xuất hiện trong tâm trí bạn.

Cố gắng sáng tạo hơn nữa với các yếu tố tưởng tượng.

Ví dụ, có lẽ người đàn ông là một nhà khoa học và anh ta định đưa con chó đến sao Hỏa để xem nó có thể tồn tại ở đó không.

Bổ sung thêm mối quan hệ giữa họ để khuyến khích bạn suy nghĩ theo những cách phi thông thường. Hãy phát triển sức mạnh tinh thần của bạn để suy nghĩ theo những cách mới lạ và sáng tạo.

Tuy nhiên, bài tập mà tôi đưa ra không nhất thiết phải là về một người đàn ông và một con chó. Bạn có thể lấy ví dụ về một giáo viên và một học sinh; một nhân viên cảnh sát và một tên tội phạm; một người đàn ông giàu có và một người đàn ông vô gia cư; một con nhện và một ông già; một người đàn ông với một cây chổi; một cô gái với một hình xăm… Bất kỳ mối quan hệ nào mà bạn quan tâm giữa hai hay nhiều người đều là sự lựa chọn hoàn hảo.

Sau một thời gian, thậm chí bạn có thể áp dụng bài tập này với thế giới thực.

Nhìn ra ngoài cửa sổ và quan sát những người đi bộ ngang qua và cố gắng nghĩ về cuộc sống họ. Hãy tìm ra những câu chuyện thú vị hoặc vui nhộn ở mỗi người mà bạn quan sát. Đây chính là lúc bạn đang được kích thích một cách sáng tạo và thư giãn một cách thú vị sau một ngày làm việc mệt mỏi”.