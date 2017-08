Muốn kiếm bộn tiền, hãy làm những ngành nghề sau đây

5. Ngành xây dựng

Các ông chủ doanh nghiệp xây dựng đang cho thấy rằng một trong số những ngành công nghiệp lâu đời nhất của nước Mỹ không hề nhỏ đi chút nào. Thực tế theo số liệu từ Inc.5000 2017, các công ty tư nhân trong lĩnh vực xây dựng trong năm 2016 đã đạt được mức doanh thu thường niên lên tới 13 tỷ USD - tăng từ mức 12,8 tỷ USD trong năm 2015. Adam Hergenrother - người sáng lập đồng thời là CEO BlackRock Construction cho biết tại South Burlingto, doanh thu của công ty tăng trưởng 6,611% trong giai đoạn từ năm 2013-2016. Năm 2016, công ty đạt doanh thu 14,4 triệu USD. Trên bảng xếp hạng Inc.5000 2017, BlaclRock đứng ở vị trí 42.

4. Ngành dịch vụ công nghệ thông tin

Spar Information Systems là một công ty chuyên cung cấp dữ liệu và dịch vụ lưu trữ đóng trụ sở tại Plano, Texas. Trong giai đoạn 2013-2016, công ty này đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu hơn 9,114% và tạo ra 19,1 triệu USD doanh thu trong năm 2016. Spar Information Systems đứng ở vị trí thứ 30 trong bảng xếp hạng Inc.5000 2017. Năm 2016, ngành dịch vụ công nghệ thông tin tạo ra tổng doanh thu 15,3 tỷ USD - giảm gần 1,8 tỷ USD so với năm 2015, tuy nhiên đây vẫn là một ngành lớn với 599 công ty đứng trong bảng xếp hạng - nhiều nhất trong số tất cả các ngành.

3. Ngành dịch vụ tài chính

Với mục tiêu quản lý, đầu tư và dự trữ tiền, dịch vụ tài chính cũng chính là ngành tạo ra nguồn doanh thu lớn thứ 3 trong nền kinh tế. Tổng doanh thu mà các công ty dịch vụ tài chính trong bảng xếp hạng Inc.5000 2017 đạt được là 17 tỷ USD - tăng 2,5 tỷ USD so với năm 2015. Small Business Owners of America đóng trụ sở tại Ohio, Columbus là công ty chuyên cung cấp tài chính ngắn hạn cho các doanh nghiệp cũng như dịch vụ sáp nhập, lên kế doạch kinh doanh. Dưới sự dẫn dắt của CEO James Moore, năm 2016 Small Business Owner of America đạt mức doanh thu lớn nhất trong ngành là 19,7 triệu USD - tăng 19,352% so với năm 2013. Trên bảng xếp hạng Inc.5000, công ty này đứng ở vị trí thứ 6.

2. Ngành kinh doanh hàng hóa và dịch vụ

Nghe có vẻ không hấp dẫn, nhưng các công ty thuộc ngành kinh doanh hàng hóa và dịch vụ đang tạo ra nguồn doanh thu lớn thứ 2 ở Mỹ trong 3 năm gần đây theo Inc. Tổng doanh thu ngành này trong năm 2016 thu về là 19,2 tỷ USD, tăng từ mức 18,9 tỷ USD trong năm 2015. Đóng trụ sở tại Chicago, GrowthPlay là công ty chuyên tham vấn cho các doanh nghiệp về các vấn đề như nhân sự và xây dựng thương hiệu. Theo CEO Dan Weinfurter, GrowthPlay đã thu được 29,3 triệu USD trong năm 2016 - tăng 9,93334% so với năm 2013. Bảng xếp hạng Inc.5000 2017 đưa công ty này vào vị trí thứ 22.

1. Ngành y tế

Ngay cả khi tương lai của ngành y tế vẫn còn chưa rõ ràng khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cố gắng làm việc để biến lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông thành hiện thực và thay thế Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền của cựu Tổng thống Obama, các nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân vẫn kiếm được bội tiền trong 3 năm qua. Tổng cả ngành thu về 25 tỷ USD doanh thu doanh năm ngoái - tăng từ 21,5 tỷ USD trong năm 2015. Đối với trung tâm phục hồi nghiện ma túy Adva-Net có trụ sở tại Lakewood Rance, Florida, doanh nghiệp này có tổng doanh thu năm 2016 đạt 24,4 triệu USD - tăng 3,462% so với năm 2013.