Muốn làm CEO ở Silicon Valley, bạn phải biết chơi sneakers cái đã

Đối với nhiều "ông lớn" công nghệ tại Silicon Valley, thời trang được lựa chọn rất cẩn thận để thể hiện quyền lực, năng lực sáng tạo và sự độc đáo trong tư duy.

Với sự giúp đỡ của FlightClub - một trong những công ty chuyên phân phối và bán lẻ giày lớn nhất trên thế giới, tạp chí uy tín Business Insider đã tổng hợp được danh sách những đôi sneaker, mà các CEO nổi tiếng thường xuyên "trên chân".

Mark Zuckerberg: Nike Flyknit Lunar 3 Wolf Gray (150 USD)

Chất liệu Flyknit của Nike được ra mắt vào năm 2012, gây ra một cơn sốt không nhỏ ngành công nghiệp giày dép nói chung. Với đặc tính siêu thông thoáng, mỏng nhẹ, đàn hồi tốt và dễ vệ sinh, đôi Nike Flyknit Lunar 3 đã lọt vào mắt xanh của CEO Facebook.

Nike Flyknit Lunar 3 Wolf Gray

Nike Flyknit Lunar 3 vốn là giày chạy (running), tuy nhiên lại rất dễ mang, dễ mặc và chắc chắc phù hợp với gu thời trang đơn giản, thuận tiện của Mark Zuckerberg.

Hiện tại, Nike Flyknit Lunar 3 đã cháy hàng nhưng bạn vẫn có thể tìm mua qua Ebay.

Satya Nadella: Giày Lanvin da lộn cổ thấp (495 USD)

Khi trở thành CEO của Microsoft vào năm 2014, Satya Nadella đã nhanh chóng chứng tỏ mình là người có gu và biết ăn mặc.

Không có gì ngạc nhiên khi ông quyết định chọn thương hiệu thời trang cao cấp của Pháp - Lanvin làm bạn đồng hành. Ngày cả những người dùng Reddit lâu năm nhất cũng phải bàn tán về bộ sưu tập giày của Nadella.

Đôi Lanvin mà CEO Microsoft thường xuyên sử dụng

Thực sự, sneakers của Lanvin tuy có kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất được lòng người hâm mộ.

Sundar Pichai: Giày Lanvin Cap - Toe (495 USD)

Nadella không phải là người duy nhất thích Lanvin, CEO của Google Sundar Pichai cũng vậy. Tuy nhiên, đôi Lanvin của ông là phiên bản 'all black' "trầm tính" hơn.

Lanvin Men's Cap-Toe Leather Low-Top Sneaker

Larry Page: Giày Lanvin Contrast Heel (300 USD)

Các CEO dường như đã "rỉ tai" nhau về Lanvin! Larry Page cũng khoái Lanvin, tuy nhiên mẫu giày của CEO Alphabet khá khó tìm vì đã bán hết từ lâu.

Lanvin Contrast Heel

Vẫn là phom dáng đơn giản cùng chất liệu cao cấp của Lanvin, phiên bản này có phối màu trẻ trung hơn hẳn hai đôi Lanvin phía trên.

Jack Dorsey: Rick Owens Island Dunks (900 USD)

CEO Twitter Jack Dorsey được biết đến như một tín đồ thời trang sang chảnh, hơn hẳn những người đồng cấp của mình ở thung lũng Silicon, việc trên chân đôi Rick Owens Island Dunks đã nói lên điều đó.

Rick Owens Island Dunks

Rick Owens là hãng thời trang cao cấp tuy nhiên lại rất kén người mặc, các mẫu giày của Rick Owens thường làm từ vật liệu cao cấp cũng như giá bán lẻ rất cao.

Tim Cook: Nike Roshe Two Flyknit (130 USD)

CEO của Apple đã từng tham gia hàng ngũ lãnh đạo của Nike, chẳng có lý do gì để Tim Cook không chọn giày Nike.

Nike Roshe One (hay Roshe Run) là mẫu giày siêu hot từ năm 2012 đến nay, giá cả bình dân, thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt, có thể phối với mọi loại quần áo, đến cả những nhà thiết kế khó tính nhất cũng phải công nhận rằng Roshe thực sự là một cơn sốt.

Nike Roshe Two Flyknit

Đôi Roshe mà Tim Cook trên chân là bản nâng cấp của Roshe One: Roshe Two Flyknit, với thân giày làm bằng chất liệu Flyknit, đế giày xuất hiện thêm bộ đệm Lunarlon êm ái. Tuy nhiên, Roshe Two không được đánh giá cao bằng phiên bản đầu tiên.

Vợ chồng Jeff Bezos - MacKenzie: Converse Jack Purcell (70 USD) và Wedge Sneaker (210 USD)

CEO của Amazon, Jeff Bezos khá giản dị khi mang đôi giày "bình dân" Jack Purcell, còn vợ ông, nhà văn MacKenzie lại chọn cho mình Ash Bowie Wedge Sneaker đắt gấp 3 lần giày chồng.

Converse Jack Purcell

Dù nằm trong danh sách những người "lắm tiền" nhất thế giới, Jeff Bezos lại đi đôi giày 'sinh viên' Jack Purcell, có lẽ ông là yêu thích sự đơn giản và những giá trị lịch sử. Jack Purcell vốn là giày chơi cầu lông, ra đời vào năm 1935. Đôi giày nhanhchóng được giới thời trang ưa chuộng vì thiết kế đơn giản, tiện dụng cùng với mõm giày "mỉm cười" đặc trưng. Dù đã bị Nike mua lại vào năm 2003, Jack Purcell vẫn là đôi giày được yêu thích sau bằng ấy năm tháng.

Ash Bowie Wedge Sneaker

Còn đôi Ash Bowie Wedge Sneaker - thường được gọi là giày thể thao "độn gót", phù hợp với những cô gái mạnh mẽ, đơn giản. Giày của Wedge cũng được xếp vào thời trang cao cấp và có giá khá "chát" so với giày thể thao của Nike hay adidas.

Daniel Ek: Nike Air Force 1 '07 (90 USD) và adidas Superstar (80 USD)

CEO Spotify, Daniel Ek đang trên chân một trong những mẫu giày mang tính biểu tượng của Nike - Nike Air Force 1.

Nike Air Force 1 '07

Đôi giày được ra mắt vào năm 1982, mang công nghệ 'Air' (túi khí ở gót giúp giảm chấn) đình đám. Nike Air Force 1 vốn được dùng cho bóng rổ, ngay từ những ngày đầu ra mắt nó đã chiếm trọn trái tim của người yêu giày. Cho tới thời điểm hiện tại, Nike AirForce 1 đã có tới hàng trăm phiên bản, hàng nghìn phối màu khác nhau.

Nike Air Force 1 khiến người mang thích thú vì chất liệu da bền bỉ, bộ đế cao su chắc chắn và cực đầm. Nếu tự nhận mình là người mê giày mà trong tủ chưa có Nike Air Force 1, bạn nên xem xét lại.

Ngoài ra, Daniel Ek còn yêu thích Superstar - cũng là mẫu giày biểu trưng cho adidas. Vị CEO này quả là người tinh tế trong việc chọn giày.

Evan Spiegel: Common Projects Achilles (400 USD)

CEO Snapchat, Evan Spiegel chọn cho mình Common Projects Achilles, mẫu giày trắng toát, thiết kế siêu đơn giản trừ dòng chữ vàng được dập trên thân giày.

Common Projects Achilles

Common Projects Achilles được các tín đồ thời trang cao cấp cực kỳ yêu thích còn vì chất liệu da hảo hạng, tuy đơn giản nhưng khi trên chân vẫn "chẳng lẫn đi đâu được".

Elon Musk: Nike Lunar Flyknit HTM NRG (400 - 700 USD)

Khác hẳn phong cách lịch lãm và cổ điển cùng suit và giày da khi công bố sản phẩm mới, 'Iron Man' Elon Musk trông cực kỳ trẻ trung khi trên chân Nike Lunar Flyknit HTM NRG - mẫu giày được thiết kế bởi toàn "phù thủy" của Nike: Hiroshi Fujiwara, TinkerHatfield và Mark Parker.

Nike Lunar Flyknit HTM NRG

Mang tông màu đen/trắng đơn giản, thân giày Flyknit, dây Flywire cùng bộ đế Lunarlon êm nhẹ. Nike Lunar Flyknit HTM NRG được bán "hết veo" từ những ngày đầu ra mắt.

Theo Business Insider