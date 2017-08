Muốn tăng lương đột biến, các kỹ sư công nghệ cần phải biết điều này!

Báo cáo của VietnamWorks và topITworks cho biết hiện có sự chênh lệch về lương giữa các nhóm ứng dụng, ngôn ngữ lập trình và vai trò trong nhóm.

Cụ thể, nhóm lập trình ứng dụng Saas dẫn đầu về mức lương, có đến 50% ứng viên tham gia khảo sát có kinh nghiệm trong mảng ứng dụng này. Nhóm ứng dụng Embedded System được trả lương cao thứ hai, nhưng chỉ có 15% ứng viên tham gia khảo sát nói rằng họ có kinh nghiệm.

Nhóm lập trình web là nhóm có đông ứng viên có kỹ năng nhất (67% ứng viên có kinh nghiệm) nhưng mức lương nhóm này thấp thứ hai, chỉ cao hơn nhóm lập trình game.

Khảo sát cũng cho thấy ứng viên có kỹ năng lập trình ngôn ngữ C++ có mức lương cao nhất so với các kỹ năng khác, cao hơn khoảng 10% so với ứng viên có kỹ năng lập trình Java. Kỹ năng Java là nhóm có mức lương cao thứ 2, tiếp theo lần lượt là HTML/CSS/JS, .NET, PHP. Giữa các nhóm này không có sự chênh lệch nhiều về lương, chênh lệch nhau chỉ vào khoảng 2 – 3%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lương tăng dần dựa trên vị trí khác nhau cụ thể như sau: Quản lý dự án cao hơn 30% so với trưởng nhóm; trưởng nhóm cao hơn 31% so với lập trình viên; lập trình viên cao hơn 5% so với kiểm tra sản phẩm.

Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận ở cùng một vị trí nhưng các công ty vẫn xếp hạng bậc lương tuỳ thuộc vào kinh nghiệm. Do đó, không có nghĩa khi thay đổi vị trí, sẽ ngay lập tức nhận được mức lương cao đột biến như trên.

Muốn tăng lương đột biến, dân IT cần học thêm ngoại ngữ

Khả năng ngôn ngữ là điểm yếu của dân IT nhưng cũng là yếu tố giúp những người này có được mức lương cao đột biến, theo báo cáo.

Cụ thể, theo ghi nhận, ứng viên có kỹ năng tiếng Nhật bằng N1 sẽ có lương cao hơn khoảng 40% so với ứng viên có trình độ N5, tuy nhiên trong số người tham gia khảo sát chỉ có 1% có trình độ N1.

Tương tự, ứng viên có tiếng Anh cao cấp được trả lương cao hơn khoảng 48% so với ứng viên trình độ tiếng Anh cơ bản. Chỉ có 22% người tham gia khảo sát cho biết họ có trình độ tiếng Anh cao cấp.

Dân IT có xu hướng nhảy việc?

Khảo sát cũng cho biết có đến 47% ứng viên nói rằng họ có ý định chuyển việc trong vòng 6 tháng tới. Có 40% cho rằng họ cảm thấy hài lòng với công việc và có 30% lưỡng lự với câu hỏi, 26% cho biết họ đang không hài lòng với công việc hiện tại.

Khi được hỏi về yếu tố nào sẽ khiến họ cảm thấy hài lòng hơn khi làm việc, có 30% cho rằng khi môi trường làm việc được cải thiện, 25% mong muốn được cân bằng công việc và cuộc sống tốt hơn, 21% cảm thấy việc tăng lương sẽ quyết định đến mức độ hài lòng hơn của họ.