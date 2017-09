Muốn thành công như Bill Gates, hãy đọc 10 cuốn sách được ông gợi ý này

Để học hỏi những thói quen thành công của Bill Gates, bạn hoàn toàn có thể theo dõi blog của ông – Gates Notes. Đây cũng là nơi mà vị tỷ phú chia sẻ những suy nghĩ và quan điểm của mình về những cuốn sách ông đã đọc để đem đến thành công .

Dưới đây là 10 cuốn sách đã định hình nên tầm nhìn và giúp tỷ phú Bill Gates có được thành công như ngày hôm nay.

1. Business Adventures (Tạm dịch: Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh) - John Brooks

Để có được thành công lớn, điều quan trọng là bạn phải hiểu lý do vì sao các doanh nghiệp đi trước thành công hoặc thất bại. Và cuốn sách “Business Adventures” sẽ mang đến cho bạn câu trả lời đầy đủ nhất ở cả hai khía cạnh.

“Đến nay, hơn 2 thập kỷ sau khi Warren Buffett cho tôi mượn cuốn sách này, và hơn 4 thập kỷ sau khi nó được xuất bản lần đầu tiên, Business Adventures vẫn là cuốn sách kinh doanh hay nhất mà tôi từng đọc. Và John Brooks là tác giả viết về kinh doanh yêu thích nhất của tôi”, tỷ phú Bill Gates chia sẻ về cuốn sách.

2. Tap Dancing to Work - Carol Loomis

Không ngạc nhiên khi Bill Gates rất yêu thích cuốn sách Tap Dancing to Work. Đây là quyển sách thu thập đầy đủ nhất những bài báo viết về tỷ phú Warren Buffett hay do chính Warren viết, được biên soạn bởi nhà báo nổi tiếng Carol Loomis của tạp chí Fortune. Nếu muốn học hỏi về bí quyết thành công của tỷ phú Warren Buffett, đây chắc chắn là cuốn sách dành cho bạn.

“Tôi nghĩ bất cứ ai đọc cuốn sách này cũng sẽ có hai phản ứng. Một là, làm thế nào Buffett đã thống nhất trong việc áp dụng tầm nhìn và các nguyên tắc đầu tư trong suốt sự nghiệp của ông ở phố Wall. Hai là, những phân tích và hiểu biết của ông về kinh doanh cũng như thị trường không gì có thể sánh nổi”, Bill Gates nhận định.

3. Life is What You Make It (Tạm dịch: Cuộc sống là do bạn tạo nên) - Peter Buffett

Peter Buffett có một cuộc đời và sự nghiệp thành công – hoàn toàn không phải dựa vào tài sản hay tên tuổi của cha anh – “nhà đầu tư huyền thoại phố Wall” Warren Buffett. Cuốn sách kể lại câu chuyện về một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có nhưng vẫn làm việc chăm chỉ và những lời dạy của cha luôn thấm nhuần trong cả sự nghiệp âm nhạc lẫn từ thiện của Peter.

“Trái ngược với giả định của rất nhiều người, Peter không được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ cha cậu ấy. Thay vào đó, cậu ấy được Warren khuyến khích đi theo con đường của riêng mình. Và cuốn sách là hồi ký về hành trình đi đến thành công của một đứa trẻ sinh ra trong giàu có nhưng tự nỗ lực đến cùng – trí tuệ và nhận thức của cậu ấy cũng phát triển từ con đường đó”, Bill Gates chia sẻ.

4. Awakening Joy (Tạm dịch: Đánh thức niềm vui) - James Baraz

Tại sao bạn muốn thành công? Niềm vui có thể là một lý do của bạn. Cuốn sách này sẽ dạy bạn cách để tìm thấy niềm vui trên con đường đi đến thành công.

“Niềm vui không phải là thứ chỉ dành cho những người may mắn. Nó là lựa chọn dành cho bất cứ ai. Trong cuốn sách này, James Baraz sẽ giúp bạn khám phá những con đường dẫn đến hạnh phúc ở ngay trước mặt, giúp bạn định hướng tâm trí để loại bỏ sự không hài lòng và phân tâm, hướng tới sự hài lòng và tìm niềm vui có sẵn trong cuộc sống hàng ngày”, tỷ phú Bill Gates nhận định về cuốn sách.

5. Where Good Ideas Come From (Tạm dịch: Những ý tưởng tốt đến từ đâu) - Steven Johnson

Thành công luôn đòi hỏi sự sáng tạo và đổi mới. Tuy nhiên, với nhiều người, đổi mới dường như là một từ “nhàm chán” và nó không tạo nên được ấn tượng mạnh. Máy in, bút chì, nhà vệ sinh tự động, pin… Tất cả đều là những ý tưởng tuyệt vời, nhưng bạn có biết chúng đến từ đâu và môi trường nào đã tạo ra chúng?

“Đây là cuốn sách cực kỳ giá trị, đặc biệt đối với những người làm kinh doanh hay hoạt động giáo dục. Cuốn sách đề cập đến cấu trúc để tạo ra ý tưởng tốt, làm thế nào để bạn có thể suy nghĩ và kết nối các vật liệu có sẵn để tìm ra giải pháp cho một vấn đề. Đó là câu hỏi mà những người sáng tạo cần trả lời”, Gates viết.

6. Moonwalking with Einstein (Tạm dịch: Đi dạo mặt trăng với Einstein) - Joshua Foer

Bạn sẽ không thể thành công nếu như bạn đãng trí và hay quên. Và cuốn sách này sẽ dạy bạn cách để ghi nhớ từ những sự kiện mờ nhạt nhất đến những thứ hữu ích nhất.

“Giống như hầu hết mọi người, tôi luôn bị cuốn hút bởi những khái niệm về bộ óc, cách mà trí não hoạt động hay những yếu tố cấu thành nên trí não. Một phần quan trọng của cuốn sách này là làm rõ khái niệm trí nhớ và sự hiểu biết”, Bill Gates nhận xét về cuốn sách của Joshua Foer.

7. Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses - Richard Arum và Josipa Roksa

Cuốn sách đề cập đến vấn đề đang gây tranh cãi lớn nhất hiện nay: Giáo dục đại học có thực sự cần thiết và giúp bạn đi đến thành công? Đây sẽ là cuốn sách giúp bạn thành công vì 2 lý do: Bạn có thể đặt bằng cấp vào “chiếc hộp tinh thần” và cho phép bản thân học hỏi từ thế giới thực. Hoặc nếu bạn là một nhà phát triển giáo dục, bạn cần phải đổi mới.

“Các kết quả ảm đảm được đưa ra trong cuốn sách hoàn toàn dựa trên những bài kiểm tra thực tế của học sinh. Tôi cho rằng hệ thống giáo dục của chúng ta cần được cải thiện hơn nữa, nhưng tôi cũng biết rằng chúng ta cần nhiều thông tin hơn”, Bill Gates chia sẻ.

8. That Used to be Us - Thomas L. Freidman và Michael Mandelbaum

Suy nghĩ nước Mỹ sẽ rơi vào suy thoái là bức tranh ảm đạm khiến nhiều người trẻ không thể cố gắng đi đến thành công. Thực tế là Mỹ không phát triển nhanh như các nước khác nhưng vẫn cường quốc hàng đầu thế giới. Và mọi thứ không thực sự khủng khiếp như cách bạn vẫn nghĩ.

“Đây thực sự là cuốn sách tuyệt vời và tôi nghĩ ai cũng nên đọc nó. Thông điệp cơ bản nhất mà cuốn sách mang đến là sự cạnh tranh giữa các quốc gia đòi hỏi chúng ta phải thay đổi. Khi xã hội trở nên giàu có hơn, con người càng phải cẩn thận hơn để bảo vệ quyền lợi của bản thân và bảo vệ môi trường”, tỷ phú giàu nhất thế giới nhận định.

9. Deng Xiaoping (Tạm dịch: Đặng Tiểu Bình) - Ezra F Vogel

Con đường thành công đòi hỏi bạn phải vượt qua khó khăn và biến nó thành sức mạnh. Đó cũng là điều mà Đặng Tiểu Bình đã làm với đất nước đông dân nhất thế giới. Trước khi ông lên nắm quyền, Trung Quốc chìm ngập trong cảnh đói nghèo và không thể tự mình thoát ra khỏi vũng bùn lầy. Đặng Tiểu Bình đã thay đổi những chính sách kinh doanh của Trung Quốc và cải thiện nền kinh tế nước này.

“Trung Quốc những năm 1979 là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, thậm chí nghèo hơn Ấn Độ. Tuy nhiên, từ khi lên nắm quyền, Đặng Tiểu Bình đã đưa ra một loạt các thay đổi quan trọng trong chính sách để tạo sự ổn định về văn hóa, đồng thời phát triển kinh tế. Những kết quả mà Trung Quốc đã đạt được là thành tựu nổi bật và đáng kinh ngạc cho cả thế giới học hỏi”, Bill Gates nhấn mạnh.

10. The Most Powerful Idea in the World (Tạm dịch: Ý tưởng tuyệt vời nhất thế giới) - William Rosen

Thoạt nhìn, đây có vẻ như cuốn sách về ngành đường sắt và cơ khí. Tuy nhiên, khai thác sâu hơn, bạn sẽ có được bài học cho mình. Ý nghĩa thực sự đằng sau thành công của những loại máy móc này là gì? Điều gì đã giúp cho ngành đường sắt có thể thay đổi được cả thế giới như vậy?

“Cuốn sách đưa ra quan điểm về động cơ hơi nước từng là tâm điểm của cuộc cách mạng công nghiệp Anh. Quan điểm của Rosen phù hợp với quan điểm của tôi về thước đo để thúc đẩy nền móng nền công nghiệp của chúng ta”, Bill Gates nhận xét về cuốn sách.