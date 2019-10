Muốn trở nên giàu có, phải thay đổi tư duy: 5 lối nghĩ kiểu người giàu giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn

Thật vậy, tư duy kiếm tiền của một người sẽ quyết định người đó trở thành người nghèo hay người giàu. Một khi bạn có tư duy giàu có của người giàu thì thành công đối với bạn chỉ là vấn đề thời gian. Về vấn đề này, có 5 tư duy kiếm tiền mà không phải ai cũng biết, càng không có gì lạ khi họ ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn.

Đầu tiên, dám gạt bỏ thể diện để có tiền

Trong mắt của hầu hết mọi người, thể diện tương đương với lòng tự trọng. Một khi bạn mất thể diện, bạn sẽ dễ dàng để mất đi phẩm giá của mình. Không chỉ xấu hổ mà còn dễ bị người khác trêu chọc, khinh thường.

Tuy nhiên, trong thời đại thực dụng này, miễn là cơ hội kiếm tiền, bạn cần phải nắm chắc nó. Mặc dù rất khó chịu khi mất mặt, nhưng những ngày đếm tiền là vô cùng đẹp. Chẳng hạn, bạn làm telesale, bạn rất ngại khi ngày nào cũng gọi làm phiền khách hàng nhưng đây là cơ hội để giúp họ biết thêm thông tin về sản phẩm của công ty và cũng giúp bạn có đủ doanh số trong tháng. Biết đâu họ sẽ mua thì sao?

Do đó, những người giàu không cố tình bảo vệ thể diện một cách quá mức của họ mà từ bỏ việc kiếm tiền. Chừng nào họ gặp được cơ hội kiếm tiền, họ sẽ kiên trì giành lấy dù cho phải thuyết phục người khác rất nhiều lần, đổi lại họ có nhiều của cải hơn cho bản thân.

Thứ hai, rèn luyện tư duy phản biện dễ kiếm tiền hơn

Nhiều người mặc dù họ có ý tưởng kinh doanh, nhưng vẫn khó tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp của họ. Lý do chủ yếu là vì bộ não bị ràng buộc bởi suy nghĩ quán tính, quen nhìn mọi thứ bằng con mắt của công chúng, sử dụng phương pháp của công chúng để giải quyết vấn đề và cuối cùng con đường đạt được sự giàu có luôn chậm hơn những người khác.

Do đó, những người giàu thường thoát khỏi suy nghĩ quán tính và sử dụng suy nghĩ ngược lại để làm mọi việc, do đó khiến bản thân có nhiều khả năng thành công hơn.

Rốt cuộc, tư duy phản biện có thể rèn luyện ý thức não bộ và nhìn nhận vấn đề theo chiều ngược lại thường có thể đưa ra những cách làm sáng tạo hơn, giúp giải quyết vấn đề dễ dàng hơn.

Thứ ba, quan hệ rộng hay hẹp quyết định bạn kiếm được nhiều tiền hay ít tiền

Như người ta vẫn nói: Nghèo dù cho có ở trước mặt cũng chẳng ai thấy, còn giàu thì dù ở nơi rừng sâu nước độc cũng có người đến làm thân.

Nhìn vào những câu chuyện thành công của vô số doanh nhân, người nào không có nhiều mối quan hệ? Cho dù đó là kinh doanh nhỏ hay doanh nghiệp, thường không thể tự mình thành công. Cũng giống như một con sói, một con sói không thể bắt được con mồi, nếu chỉ có một mình, sói không chỉ dễ dàng để con mồi trốn thoát mà còn dễ làm tổn thương chính nó. Nhưng nếu một nhóm sói đi bắt mồi, con mồi chỉ có thể bị bao vây và không thể thoát thân được.

Như đã nói, đi theo đúng người, đi đúng đường, làm đúng việc và phấn đấu đến cùng thì sớm muộn cũng thành công. Trong mắt người giàu, quan hệ càng rộng thường càng dễ kiếm nhiều tiền. Có nhiều người bạn thì có nhiều sự giúp đỡ. Một khi sự nghiệp của họ gặp khó khăn, họ cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè kịp thời.

Thứ tư, tiết kiệm tiền không phải là cách tốt nhất để kiếm tiền, vì tiền nằm im một chỗ là tiền chết, nên tiền cần phải lưu động

Nhiều người có một nhận thức sai lầm như thế này: Nếu tiền được tiết kiệm, chắc chắn sẽ có thể dấn thân vào con đường trở nên giàu có.

Tuy nhiên, thật khó để làm giàu bằng phương pháp như vậy. Rốt cuộc, số tiền tiết kiệm được không có nhiều giá trị, chưa kể các chi phí hàng ngày. Nếu bạn tiếp tục trong một thời gian dài, sẽ rất khó để tiết kiệm nhiều tiền. Chưa kể, bạn còn có những thú vui khác như đi trà sữa cùng lũ bạn cuối tuần, bạn thân mời đi đám cưới hay tiệc tùng với công ty… Liệu bạn có đủ can đảm không đập ống heo khi thấy chiếc áo bạn thích sale 50%?

Do đó, thói quen của người giàu thường để tiền lưu thông, họ đầu tư, kinh doanh để tiền đẻ ra tiền, tiền kiếm ra tiền ngày càng nhiều hơn, hàng ngày họ còn dùng thời gian để kiếm tiền từ người khác. Cách này tốt hơn nhiều so với tiết kiệm tiền.

Người giàu thường sử dụng đầu tư giá trị gia tăng và quản lý tài chính từng chút một, sử dụng tiền lương chết và thu nhập cố định để đầu tư sinh lãi và quản lý tài sản, sử dụng nguyên tắc nhân và hiệu ứng gộp để trở nên giàu có.

5. Chuẩn bị trước và nắm lấy cơ hội

Người ta thường nói rằng các cơ hội luôn ưu tiên những người được chuẩn bị, tiền cũng vậy. Nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn phải làm việc chăm chỉ trước, không chỉ chú ý đến tất cả các loại thông tin về tài chính trên Internet mà còn phải hiểu về ngành và khả năng của chính bạn, sử dụng con mắt nhạy bén để nắm bắt cơ hội kiếm tiền, nhờ đó sẽ dễ dàng đi trước người khác. Khám phá các cơ hội, nắm bắt cơ hội và cuối cùng dấn thân vào con đường thịnh vượng.

Những người thực hiện tốt nhất trong khía cạnh này là người Do Thái. Người Do Thái đầu tiên đã thu thập một lượng lớn thông tin và kết luận rằng có hai ngành có thể trụ được lâu dài trên thế giới, một trong số đó có ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống, họ có thể tự nắm bắt cơ hội và giành được sự giàu có đáng tự hào trong ngành này.

Khả năng tư duy của một người bị hạn chế. Nếu bạn muốn kiếm được số tiền lớn, bạn cần không ngừng học hỏi, rèn luyện và cải thiện tài chính của mình, để tư duy kiếm tiền trở thành tài sản vĩnh viễn của chính bạn.

Lý do mà những người giàu có thể kiếm được nhiều tiền hơn cũng là vì họ có tư duy kiếm tiền và khả năng quản lý tài chính siêu phàm, làm việc âm thầm cho các mục tiêu của riêng họ, cuối cùng đạt được tự do tài chính. Do đó, nếu bạn muốn trở thành một người giàu có, bạn cần thoát khỏi suy nghĩ của những người nghèo, học hỏi tư duy kiếm tiền của những người giàu, hành động để đạt được thành công.