Mỹ dừng hoạt động các nhà máy hạt nhân, dùng siêu du thuyền sơ tán người vì siêu bão Irma

Ngày 7/9, Florida Power & Light tuyên bố sẽ tắt các lò phản ứng ở hai nhà máy điện hạt nhân Turkey Point và St. Lucie vì chúng nằm trong khu vực siêu bão nhiệt đới Irma sẽ quét qua vào cuối tuần này. Đây là những nhà máy điện hạt nhân cuối cùng còn hoạt động ở Florida và đều nằm gần biển Đại Tây Dương, nơi bão Irma hình thành.

Rob Gould, giám đốc truyền thông của Florida Power & Light, cho biết: “Đây là cơn bão cực kỳ nguy hiểm. Dù hai nhà máy điện hạt nhân này được đánh giá là bền nhất nước Mỹ, đủ sức chống chọi với bão lớn, nhưng quyết định tạm ngừng hoạt động vẫn được đưa ra”.

Quy trình tắt hoàn toàn ở nhà máy Turkey Point sẽ kéo dài tới tối 8/9 trong khi St. Lucie là trưa ngày 9/9. Công ty chủ quản chưa nêu chính xác thời điểm các nhà máy điện hạt nhân này sẽ hoạt động trở lại.

Siêu bão Irma không chỉ gây ra tình trạng thiếu điện mà còn tạo lên cơn sốt với các loại nhiên liệu như xăng, vốn giám đoạn tới 40% sau khi siêu bão Harvey đổ bộ vào nước Mỹ hai tuần trước. Ít nhất 40% số cây xăng ở khu vực Miami-Fort Lauderdale đã không còn nhiên liệu.

Trong một diễn biến khác, Royal Caribbean đã điều động siêu du thuyền mang tên Enchantment of the Seas tới sơ tán hàng nghìn nhân viên và gia đình của họ khỏi Florida vì lo sợ cơn bão mạnh nhất trên Đại Tây Dương trong 100 năm qua. Với hồ bơi, các khu vui chơi giải trí đẳng cấp, nhà hàng và cả bể tắm sục ngoài trời, Enchantment of the Seas tạo ra một cách tránh bão độc nhất vô nhị.

Siêu tàu du lịch Enchantment of the Seas được sử dụng cho mục đích sơ tán sau khi nó buộc phải hủy hành trình tới Bahamas vì siêu bão. Hải trình ngày 8/9 được thay thế bằng việc sơ tán các nhân viên và gia đình của họ khỏi khu vực nguy hiểm. Tàu sẽ ra lánh nạn ở khu vực không chịu ảnh hưởng của bão trước khi trở lại cảng Miami khi nó được mở cửa trở lại.

Theo dự kiến, siêu bão Irma sẽ đổ bộ vào Florida vào sáng 10/9. Quét qua các đảo trên Đại Tây Dương với sức gió gần 300 km/h, siêu bão Irma đã làm 9 người thiệt mạng, phá hủy gần như hoàn toàn cơ sở hạ tầng ở những nơi nó đi qua.