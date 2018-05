Mỹ hứa dỡ trừng phạt nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/5 tuyên bố nước này sẽ nhất trí dỡ lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng đồng ý phi hạt nhân hóa hoàn toàn - một động thái có thể mở đường tạo ra thịnh vượng kinh tế ở Triều Tiên ngang tầm với Hàn Quốc.

Theo hãng tin Reuters, tuyên bố trên được đưa ra trong một loạt cuộc trả lời phỏng vấn của ông Pompeo với các chương trình truyền hình Mỹ. Cùng thời gian, ba công dân Mỹ được Triều Tiên phóng thích đã rời khỏi bệnh viện ở Washington sau khi được kiểm tra sức khỏe, về đoàn tụ với gia đình.

Vào ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ có cuộc gặp tại Singapore, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa một Tổng thống đương nhiệm của Mỹ với một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Pompeo nói Mỹ sẽ không sẵn sàng dùng tiền thuế của người dân nước này để giúp Triều Tiên, nhưng sẵn sàng "dỡ lệnh trừng phạt" để mở đường cho vốn đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ chảy vào các ngành năng lượng, nông nghiệp và hạ tầng của Triều Tiên.

"Những gì mà Chủ tịch Kim sẽ nhận được từ nước Mỹ là những gì tốt nhất của chúng ta - các doanh nhân, những người dám chấp nhận rủi ro, các nhà cung cấp vốn… Họ sẽ nhận được dòng vốn chảy vào. Triều Tiên đang rất cần điện cho người dân của họ. Họ đang rất cần thiết bị nông nghiệp và công nghệ", nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ nói trong cuộc trò chuyện với chương trình "Face the Nation" của đài CBS.

"Chúng tôi có thể tạo điều kiện cho thịnh vượng kinh tế thực sự cho người dân Triều Tiên, sự thịnh vượng có thể cạnh tranh với Hàn Quốc", ông Pompeo nói thêm.

Cũng vào cuối tuần, truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố nước này đã lên kế hoạch phá dỡ khu thử bom hạt nhân vào cuối tháng 5. Thông tin này nhận được sự hoan nghênh của ông Pompeo.

"Việc phá dỡ bất kỳ một khu thử vũ khí nào của Triều Tiên… là mộ tin tốt cho người dân Mỹ và toàn thể thế giới", ông Pompeo nói với chương trình "Fox News Sunday".

Tháng trước, ông Pompeo trở thành quan chức Mỹ đầu tiên được biết có cuộc gặp với ông Kim Jong Un. Tuần trước, ông tiếp tục có cuộc gặp thứ hai với ông Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng. Hai cuộc gặp này đều nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. Đặc biệt, một kết quả khác của cuộc gặp thứ hai là Triều Tiên trả tự do cho ba công dân Mỹ mà nước này giam giữ.

Trả lời phỏng vấn chương trình "State of the Union" của kênh CNN, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton nói rằng tương lai của Triều Tiên có thể "vô cùng mạnh" nếu Bình Nhưỡng thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa.

"Triển vọng đối với Triều Tiên là trở thành một quốc gia bình thường, có tương tác với phần còn lại của thế giới như những gì Hàn Quốc đang làm", ông Bolton phát biểu.

Ông Pompeo cũng kể về ấn tượng của ông trong hai lần gặp ông Kim Jong Un - người mà đến nay mới chỉ có một vài người Mỹ tiếp xúc trực tiếp.

"Cuộc thảo luận diễn ra rất chuyên nghiệp", ông nói với Fox News Sunday. "Ông ấy luôn theo dõi báo chí phương Tây. Lúc nào đó ông ấy sẽ xem chương trình này".