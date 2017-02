Năm 2017, FPT đặt mục tiêu lãi 3.408 tỷ đồng tăng trưởng 13%

CTCP FPT (mã CK: FPT) công bố nghị quyết HĐQT về phê duyệt kết quả kinh doanh 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 và chiến lược 2017 – 2019.

Theo đó, kết thúc năm 2016, FPT ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 40.545 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.014 tỷ đồng tăng 5,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 2.576 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với năm trước. Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 của công ty, FPT đã đặt mục tiêu doanh thu cả năm khoảng 45.796 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 3.151 tỷ đồng. Như vậy mặc dù KQKD năm 2016 tăng trưởng so với 2015 nhưng FPT không hoàn thành được mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Sang năm 2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu 46.619 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.408 tỷ đồng lần lượt tăng 15% và 13% so với năm 2016.

FPT cho biết, năm 2016 lợi nhuận từ thị trường nước ngoài đã tăng 40% so với năm trước và đóng góp đến 1/3 tổng lợi nhuận toàn tập đoàn, theo đó trong chiến lược 2017 – 2019 công ty tiếp tục khẳng định hướng đi chính là vươn tới tập đoàn toàn cầu, tiên phong trong thế giới số và nâng cao đẳng cấp.

Ngoài ra, trước ngày 30/6/2017, FPT sẽ phát hành cổ phần ưu đãi cho nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2016, cụ thể là cán bộ nhân viên từ cấp 5 trở lên và một số cán bộ đặc biệt có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty trong năm 2016 với tổng số lượng không quá 0,5% vốn điều lệ. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm.

FPT cũng dự kiến sẽ chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 1/3/2017, thời gian dự kiến họp vào 31/3/2017 tại khách sạn Daewoo, Hà Nội.

Phương An

Theo InfoNet/HSX