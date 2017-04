Năm Bảy Bảy (NBB): Quý 1 lãi 32 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ thoái vốn

CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy (mã CK: NBB) công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với con số lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 10 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 3,45 tỷ đồng tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ 2016. Đáng chú ý doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh đạt 57,5 tỷ đồng nên mặc dù các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng cao, NBB vẫn báo lãi hơn 47 tỷ đồng trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là gần 32 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 1,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng mạnh là do trong kỳ công ty thực hiện chủ trương thoái vốn ngoài ngành, cụ thể công ty đã hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng vốn tại CTCP Công nghiệp NBB. Như vậy với mục tiêu lãi ròng 72 tỷ đồng trong năm 2017, kết thúc quý đầu tiên NBB đã hoàn thành được gần 50% mục tiêu.

Tính đến 31/3/2017, NBB có khoản phải thu ngắn hạn ở mức cao với hơn 1188 tỷ đồng, tăng thêm 100 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó chủ yếu vẫn là khoản trả trước cho người bán ngắn hạn. Giá trị hàng tồn kho cũng tăng thêm 4% so với đầu năm, ở mức 3.465 tỷ đồng, lớn nhất là ở dự án Citygate hơn 1.101 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ tiến hành bàn giao căn hộ dự án Citygate Tower từ quý 2/2017, doanh thu ước tính của toàn bộ dự án này trên 1.400 tỷ đồng.

Minh Trang

Theo InfoNet/HSX