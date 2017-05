Năm yếu tố chính của một căn hộ tốt mà người mua luôn tìm kiếm

Tuy dự án đã được khởi công từ ngày 01/03/2017 nhưng đến hôm nay ngày 28/05 (dự án đã thi công gần xong phần móng, khoảng cuối tháng 06 xong móng và cuối tháng 07 là xong phần hầm) thì DRH mới chính thức công bố và mở bán dự án ra thị trường nhằm giúp cho người mua được yên tâm khi sở hữu một tài sản có pháp lý hoàn thiện.

Trong vài tháng tới, hạ tầng ở Quận 7 và khu Nam Sài Gòn xung quanh dự án sẽ có những bước chuyển biến mạnh mẽ do các công trình được chính phủ đầu tư dần đi vào hoàn thiện. Dù mua để ở hay để đầu tư thì căn hộ D-VELA sẽ luôn là sự lựa chọn thông minh, an toàn và tiềm năng. Dự án căn hộ D-VELA tọa lạc tại mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát - con đường sẽ trở thành tuyến đường huyết mạch từ trung tâm thành phố đi về Nhà Bè, Cần Giờ và Long An - nên sẽ được hưởng lợi rất nhiều về tiềm năng giá trị bất động sản gia tăng nhanh chóng chỉ trong tương lai rất gần.

Quý khách hàng cũng hoàn toàn yên tâm vì căn hộ D-VELA hội tụ đủ 5 yếu tố chính cấu thành một dự án tốt mà người mua luôn tìm kiếm: Vị trí thuận lợi, phong cách tiện ích độc đáo, pháp lý hoàn thiện, chính sách tài chính linh hoạt chỉ thanh toán 18 triệu/tháng và thời gian nhận căn hộ nhanh chóng ngay giữa năm sau.

Ngoài ra, DRH đã áp dụng chương trình khuyến mãi khủng lên hơn 2 tỷ đồng cho các khách hàng mua căn hộ đầu tiên. Và cũng trong lễ công bố chính thức, DRH trao đến 37 giải thưởng. Trong đó, giải đặc biệt có giá trị 10 cây vàng SJC, tương đương 370 triệu đồng.

Với sự tâm huyết của Ban lãnh đạo DRH cũng như sự phối hợp nhịp nhàng của các đối tác là công ty Socon - đơn vị thi công xây dựng, Savista - Đơnvị quản lý vận hành tòa nhà, ngân hàng BIDV - bảo lãnh dự án, căn hộ D-Vela sẽ được triển khai nhanh chóng, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng như cam kết với khách hàng.

Chính vì sở hữu những lợi thế như vậy nên ngay trong buổi công bố chính thức dự án hôm 28 tháng 05, đã có hơn 500 khách hàng quan tâm đến dự, trong đó có nhiều doanh nhân, giới đầu tư, nhà báo, phóng viên, một số ngôi sao showbiz Việt.... và chỉ trong buổi sáng công bố đã có hơn 70% số lượng căn hộ toàn dự án đã được khách hàng đặt mua.

Đặc biệt là dự án đã có một số khách hàng đặc biệt chọn mua căn hộ là nam diễn viên Ngọc Thảo mua căn 19-02, hoa hậu thế giới người Việt 2017 Nguyễn Hạ My chọn căn 18-01, Anh Hiểu-Phó TGĐ Công ty Socon (nhà thầu xây dựng chính dự án D-Vela) chọn luôn một lúc 07 căn (14.06,15.11, 15.12, 17.12, 20.03,...) vừa để đầu tư vừa để ở.

Những chủ nhân tương lai của D-Vela sẽ là hàng xóm láng giềng với những người nổi tiếng và được tận hưởng một cuộc sống văn minh, một cộng đồng cư dân trí thức để con cái được nuôi dưỡng trong một môi trường lành mạnh, phát triển nhân cách và tài năng toàn diện. Thông tin thêm về dự án, liên hệ: 0901279979 hoặc http://www.drh-dvela.vn/.

