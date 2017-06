Nắng nóng đổ lửa, dừng hết mọi kế hoạch cắt điện

Chiều ngày 2/6, Tổng Công ty điện lực miền Bắc đã gửi công điện tới 27 đơn vị điện lực thành viên, công ty lưới điện cao thế miền Bắc với cảnh báo về ảnh hưởng đợt nắng nóng trên diện rộng hiện nay. Theo Tổng công ty, với tình trạng phụ tải tăng bất thường, hệ thống điện đứng trước nguy cơ quá tải đường dây, trạm biến áp trung, hạ thế, nhảy aptomat gây mất điện khách hàng.

Tổng công ty điện lực miền Bắc đã yêu cầu các đơn vị trong nền thời tiết trên 36 độ C, các đơn vị phải dừng toàn bộ các công việc thao tác, công tác trên lưới điện, phải bố trí tăng cường lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra, tăng cường các công tác kiểm tra, thực hiện các biện pháp san tải, cân, đảo pha, hoán đổi máy biến áp, hoàn thành đóng điện các công trình chống quá tải để tăng cường khả năng cấp điện, giảm thiểu rủi ro mất điện xảy ra.

Ngành điện dừng các kế hoạch sửa chữa điện ngày nắng nóng (ảnh: Theo Tổng công ty điện lực Miền Bắc)

Đặc biệt, những vấn đề được các cơ quan truyền thông phản ánh, Tổng công ty điện lực Miền Bắc yêu cầu lãnh đạo cao nhất của các đơn vị phải chủ động tiếp xúc, giải trình kịp thời. Đối với các kiến nghị, phản ánh của khách hàng về chỉ số, hóa đơn tiền điện, phải tổ chức giải quyết ngay trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin.

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Tổng công ty cũng yêu cầu cần tăng cường công tác phúc tra ghi chỉ số công tơ, không điều chỉnh lịch ghi chỉ số công tơ của khách hàng sinh hoạt trong các tháng nắng nóng. Đối với các trường hợp phải điều chỉnh lịch, phiên ghi chỉ số do thực hiện san tải, cấy thêm trạm mới..., các đơn vị bố trí lịch ghi hợp lý để khách hàng ít bị ảnh hưởng nhất bởi giá bán điện lũy tiến và phải thông báo cho khách hàng biết trước khi thực hiện.

Cùng ngày, Tổng Công ty điện lực Hà Nội cũng cho biết đã quyết định hoãn toàn bộ lịch cắt điện để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện để không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn Thủ đô, thời gian từ 1/6 đến hết 31/7.

Cũng cảnh báo về khả năng quá tải, mất điện cục bộ, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện,Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa ra khuyến cáo, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả . Đặc biệt khi sử dụng điều hòa nhiệt độ, người dân cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên, để vừa đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng, vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến.

Theo số liệu ghi nhận từ Tổng công ty điện lực Hà Nội những ngày qua, tiêu thụ điện đã tăng rất mạnh.

Ngày 30/5, sản lượng điện năng đã đạt 49,236 triệu kWh, tăng tới 4 triệu kWh so với 2 ngày trước đó (ngày 28/5, sản lượng điện năng chỉ ở mức 45 triệu kWh).

Ngày 31/5, sản lượng điện năng tăng vọt thêm 10 triệu kWh, lên mức 59,66 triệu kWh, tăng tới 20% chỉ sau 1 ngày.

Đến ngày hôm qua, 1/6, lượng điện năng tiêu thụ ghi nhận được tiếp tục vọt lên mức 62,933 triệu kWh, tăng thêm gần 4 triệu kWh.

Tính trung bình ngày trong tháng 5, sản lượng điện năng đạt tới 48,859 triệu kWh/ngày, tăng 13% so với tháng 4 và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do vùng thấp nóng phía Tây mạnh dần và cường độ ngày càng gia tăng, nhiệt độ Hà Nội và nhiều tỉnh từ ngày 1/6 có nắng nóng gay gắt, mức nền nhiệt độ ngoài trời phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như họp Quốc hội, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tuyển sinh Đại học…

Theo Phạm Huyền

Vietnamnet