Nắng nóng gay gắt, BS Bệnh viện 108 tiết lộ "bí quyết" giúp cơ thể mát mẻ hơn cực đơn giản

Nắng nóng nên mặc quần áo sáng màu

Thời tiết nắng nóng một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm đó chính là làm sao để mát cho cơ thể. Nếu như để tránh nắng con người sẽ tìm đến bóng râm, uống nhiều nước. Nhưng ít ai biết được một cách đơn giản giúp cho cơ thể mát mẻ hơn đó chính là chọn trang phục hợp lý.

Bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết, trang phục có thể giúp cho cơ thể mát mẻ hơn khi phải đi lại, làm việc trong thời tiết nắng nóng. Để giúp cho cơ thể mát mẻ hơn, mọi người nên chọn quần áo sáng màu bên cạnh việc mặc quần áo rộng rãi, thoải mái.

Quần áo sáng màu tán xạ và thải nhiệt tốt hơn. Trong khi đó quần áo tối màu hấp thu tia nhiệt tốt hơn nên sẽ gây nắng nóng, khó chịu.

Theo bác sĩ Tuấn Anh hiện nay khá nhiều người hiểu lầm cho rằng, tiếp xúc kéo dài với thời tiết nắng nóng chỉ gây đen da. Ít người biết được nắng nóng không chỉ ảnh hưởng tức thời đến da mà còn ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe nói chung và làn da nói riêng. Tuy nhiên, da là cơ quan chịu tác động lớn nhất.

Mặc áo sáng màu nó sẽ tán xạ và thải thiệt tốt hơn.

Do da phủ trên bề mặt cơ thể như mà một tấm "áo giáp" bảo vệ cơ thể khỏi mọi tác nhân không có lợi của môi trường, đặc biệt là thời tiết. Cho nên khi tiếp xúc với nắng nóng da có thể mắc một số bệnh lý cấp tính, mãn tính:

Bệnh lý cấp tính về da: sạm da, bỏng, say nắng, say nóng…

Bệnh lý mãn tính: Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kéo dài mà không che chắn bảo vệ có thể gây ra ung thư da, lão hóa da...

Hơn thế nữa, thời tiết nắng nóng ở Việt Nam cộng thêm khí hậu nóng, ẩm là cơ hội cho các bệnh ngoài da phát triển như, bệnh hắc lào, nấm kẽ chân, lang ben… do nấm; Mụn trứng cá, viêm nang lông, ghẻ… do vi khuẩn; Thủy đậu, heper, zona ... do vi rút.

Trong dân gian vẫn có câu người có da mát dễ béo, da nóng khó béo, vậy trên thực tế có da mát và nóng hay không?- (Pv hỏi), bác sĩ Tuấn Anh khẳng định đây là thông tin không có cơ sở khoa học. Gầy hay béo phụ thuộc vào chế độ ăn uống, đặc điểm chuyển hóa và mức tiêu hao năng lượng của mỗi người.

"Da mát hay da nóng liên quan tới chuyển hóa cơ bản của mỗi người. Người có chuyển hóa cơ bản thấp, công việc ít tiêu hao năng lượng thì lớp mỡ dưới da thường nhiều thì nhiệt lượng tỏa da bên ngoài thấp cho nên khi sờ vào cảm giác sẽ mát hơn và ngược lại", bác sĩ Tuấn Anh nói.

Chăm sóc da trong những ngày hè đúng cách

Bác sĩ Tuấn Anh lưu ý, để có một sức khỏe tốt và bảo vệ da đúng cách vào những ngày nắng nóng cần phải có biện pháp bảo vệ da, bổ sung đầy đủ nước và muối khoáng phù hợp với điều kiện thời tiết.

Bác sĩ Tuấn Anh đang tư vấn cho bệnh nhân.

Khi có công việc dưới trời nắng nóng, cần sử dụng các sản phẩm bảo vệ da như: kem chống nắng, che nắng khi đi ra trời nắng, hạn chế ra ngoài trời khi có nắng cực điểm trong khoảng thời gian từ 10-15 h. Nếu bắt buộc phải làm việc dưới nắng cần có biện pháp bảo vệ da phù hợp.

Giữ gìn quần áo đảm bảo khô thoáng sạch sẽ. Nên có thời gian nghỉ ngơi phù hợp nếu phải làm dưới nắng nóng liên tục.

Sau khi đi ngoài nắng cần vệ sinh da bằng các sản phẩm dưỡng da phù hợp.

Bác sĩ Tuấn Anh khuyến cáo: "Sai lầm hay gặp nhất hiện nay khi thời tiết nắng nóng là mọi người đi ra nắng không che chắn, bảo vệ da, không bổ sung nước và muối khoáng đầy đủ. Việc thay đổi vi khí hậu đột ngột tăng nguy cơ đột quỵ, say nắng".