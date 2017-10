Nếu có 11 dấu hiệu sớm này chứng tỏ con bạn thông minh hơn người

Không có ông bố bà mẹ nào không mong sinh con ra khỏe mạnh và trở thành người tài giỏi sau này. Mỗi khi con đạt cột mốc phát triển nào đó, người hạnh phúc nhất và đầu tiên chính là cha mẹ các bé. Nhưng mỗi đứa trẻ là 1 cá thể hoàn toàn khác nhau, có những bé có khả năng đặc biệt ngay từ rất nhỏ. Vậy làm thế nào để cha mẹ phát hiện ra những yếu tố đặc biệt của con? Dựa vào biểu hiện nào để có thể đự doán chính xác nhất tố chất thiên tài của con để có định hướng kịp thời?

Dựa vào các dấu hiệu sớm, cha mẹ có thể phán đoán được trẻ thông minh , sáng dạ hay không (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia đã tổng hợp 11 biểu hiện sớm của con trẻ, giúp cha mẹ dễ dàng nhận định con mình có nằm trong số các nhà thiên tài tương lai hay không để có định hướng phù hợp và kịp thời.

1. Bé có khả năng ghi nhớ tuyệt vời

Theo các chuyên gia từ trang web uy tín New Kid Center – đơn vị chuyên cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề liên quan đến bà mẹ - trẻ em, nếu bé nhà bạn có thể nhớ các sự việc đã xảy ra như vị trí cất đồ chơi, nhận diện khuôn mặt hoặc các địa điểm thông qua 1 vài gợi ý thì cha mẹ có thể vui mừng vì bé rất có năng khiếu. Trên thực tế, bất cứ ai ở bất cứ lứa tuổi nào nếu có khả năng nhớ tốt sẽ rất thuận lợi trong cuộc sống và công việc.

2. Bé có khả năng quan sát tốt

Khi bé tập trung quan sát sự vật, hiện tượng xung quanh, có thể bé sẽ nhìn không chớp mắt và tập trung cao độ. Cha mẹ cần phân biệt bé đang tập trung quan sát với nhìn chằm chằm không suy nghĩ. Tiến sĩ Deborah L. Ruf, chuyên gia tư vấn giáo dục chia sẻ trên tờ HuffPost rằng trẻ sáng dạ, thông minh thường bắt đầu óc quan sát từ khi còn rất nhỏ, người lớn đôi khi phải ngạc nhiên trước những gì trẻ biết nhờ sự quan sát ấy.

3. Bé biết liên kết các thông tin với nhau

Các tác giả cuốn sách bán chạy số 1 về phương pháp làm cha mẹ - What To Expect When You're Expecting (tạm dịch: Bạn thực sự mong đợi gì trong số những điều bạn đang mong đợi) nhấn mạnh, nếu trẻ có thể liên kết chuỗi thông tin hoặc dự đoán sự việc sẽ xảy ra thì đây là dấu hiệu tốt chứng tỏ bé khá thông minh. Ví dụ, một em bé thông minh sẽ biết được khi nào mẹ vào bếp thì lúc quay ra mẹ sẽ mang theo thức ăn.

4. Bé thích giao tiếp với người lớn tuổi

Cố vấn của tổ chức Mensa, chuyên về phát triển và tập hợp những người có chỉ số IQ cao tại Anh, bà Lyn Kendall cho biết những đứa trẻ có năng khiếu, thông minh thường thích giao tiếp với những người lớn tuổi hơn chúng, thậm chí là nói chuyện với người lớn bởi trẻ không chỉ cảm thấy thoải mái hơn mà còn học hỏi được nhiều điều hơn so với bạn cùng trang lứa.

5. Bé hay nói chuyện mặc dù nói chưa rõ

Kĩ năng ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tố chất ở 1 đứa trẻ thông minh, sáng dạ. Mặc dù bé chưa thể nói tròn vành rõ chữ nhưng cha mẹ vẫn có thể nhận ra kĩ năng ngôn ngữ vượt trội của bé thông qua việc bé bập bẹ nói như thể đang nói chuyện với người lớn. Viện giáo dục dành cho trẻ năng khiếu có tên Davidson Institute tại Mỹ đã chỉ ra việc trẻ sử dụng ngôn ngữ và thường xuyên ngay từ khi còn nhỏ dự báo khả năng bé sẽ trở thành người thông minh xuất chúng và có năng khiếu đặc biệt.

6. Bé trằn trọc, khó ngủ

Quả thực vậy, bộ não của những nhà thiên tài nhí tương lai thường bị kích thích nên bé rất khó ngủ. Điều này có thể khiến cha mẹ bực mình và vất vả hơn nhưng quả thực đây cũng là 1 dấu hiệu cho thấy em bé của bạn có năng khiếu đặc biệt nào đó.

Bộ não của những nhà thiên tài nhí tương lai thường bị kích thích nên bé rất khó ngủ (Ảnh minh họa).

7. Bé rất cá tính và hoạt bát…

Bà Lyn Kendall một lần nữa cho biết những em bé hiếu động, hoạt bát có thể là dấu hiệu cho thấy bé sẽ rất thông minh, lanh lợi sau này. Chia sẻ trên kênh truyền hình BBC, bà nhấn mạnh trẻ có tố chất hài hước, tự tin, lạc quan cùng với các kĩ năng xã hội khác là những bé có năng khiếu và rất thông minh.

8. Bé rất nhạy cảm

Có bà mẹ kể rằng con trai cô là cậu bé khá nhạy cảm. Con tỏ ra thương cảm với chú bọ vừa bị đè bẹp chết, hoặc nếu thấy em khóc cũng vội chạy ra dỗ dành em. Điều này liệu có mối liên kết nào với trí thông minh đặc biệt của trẻ? Theo ông David Palmer, nhà tâm lý học giáo dục, “Những đứa trẻ thông minh hơn người thường biểu hiện cảm xúc mạnh mẽ, nhạy cảm hơn người khác và hay thể hiện sự đồng cảm của bản thân.”

9. Trẻ liên tục vận động để giải phóng năng lượng

Trẻ em là đối tượng rất hiếu động, luôn tràn đầy năng lượng và chờ cơ hội để bùng phát khối năng lượng đó thông qua các hoạt động. Nhưng với trẻ có năng khiếu và trí thông minh đặc biệt thì không chờ đợi cơ hội mà trẻ tận dụng và vận động liên tục để giải tỏa nguồn năng lượng đó. Tiến sĩ Hillary Hettinger Steiner và Tiến sĩ Martha Carr cho biết nhu cầu kích thích tinh thần và thể chất là dấu hiệu của sự thông minh ở trẻ. Vì vậy, cha mẹ có thể nhận thấy con luôn muốn thay đổi vị trí hoặc nhanh chán các trò chơi và muốn đổi sang hoạt động khác.

10. Bé có sở thích đặc biệt

Cha mẹ hãy chú ý xem bé có sở thích đặc biệt nào không, ví dụ như bé có yêu thích 1 môn học nào không, bé có tập trung vào 1 chủ đề hoặc lĩnh vực nào không… Theo Baby Center - trang web chuyên cung cấp kiến thức nuôi dạy con uy tín được nhiều phụ huynh tìm đọc, nếu bé có năng khiếu đặc biệt nào đó về 1 bộ môn hoặc chủ đề cụ thể, hay khả năng đặc biệt khi tiếp xúc với các con số… thì rất có thể bé là đứa trẻ thông minh, có tài và cần được bồi dưỡng thêm và phát triển sau này.

11. Trẻ thích đọc sách

Những đứa trẻ thích đọc sách, thích được tiếp xúc với những quyển sách cho thấy khả năng bé rất thông minh, lanh lợi. Bé có sở thích đọc sách, là độc giả trung thành hoặc có thể là đọc cho biết, đọc để giải trí. Thực tế cũng chứng minh, cho con đọc sách và ngược lại cha mẹ đọc sách, truyện cho con từ nhỏ sẽ giúp bé phát triển bộ não. Albert Einstein, nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20 đã từng nói rằng: “Nếu bạn muốn con thông minh, hãy đọc cho bé những câu chuyện cổ tích”.

Những đứa trẻ thích đọc sách, thích được tiếp xúc với những quyển sách cho thấy khả năng bé rất thông minh, lanh lợi (Ảnh minh họa).

Như vậy, để nhận ra con mình có khả năng, tố chất gì đặc biệt hay không, cha mẹ chỉ cần quan sát con thông qua các cử chỉ, biểu cảm và hành động hàng ngày. Việc phát hiện sớm những tố chất của con sẽ giúp cha mẹ sớm có định hướng và giúp bé phát triển toàn diện hơn.

Nguồn: Romper