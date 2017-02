Nếu có 9 dấu hiệu này, bạn đừng có mơ mộng làm giàu nữa!

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tận dụng cơ hội để làm giàu. Và nếu có 9 dấu hiệu dưới đây, bạn đang đi sai con đường làm giàu!

1. Chỉ chăm chăm tiết kiệm mà không tìm cách kiếm tiền

Tiết kiệm là yếu tố quyết định trong việc xây dựng tài sản, tuy nhiên nếu chỉ tập trung tiết kiệm mà quên đi việc kiếm tiền, bạn đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

“Phần đông chúng ta đều tập trung vào những phiếu mua hàng giảm giá và sống khốn khổ dưới mức nhu cầu đến mức bỏ lỡ đi những cơ hội quý báu” - triệu phú tự thân Steve Siebold cho biết.

Điều này không có nghĩa là để giàu có, bạn phải từ bỏ thói quen tiết kiệm. Nếu bạn muốn bắt đầu bằng suy nghĩ giống như người giàu, hãy ngừng lo lắng về việc hết tiền và tập trung vào việc tạo ra tiền.

Thời gian chính là tiền bạc.

2. Không bắt tay vào đầu tư

Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của làm giàu chính là làm cho “tiền đẻ ra tiền”. Và bạn làm điều này càng sớm càng tốt.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett bắt đầu dùng tiền tiết kiệm từ việc bán báo để đầu tư chứng khoán từ năm 12 tuổi. Tuy nhiên, sau này ông vẫn chia sẻ rằng điều hối tiếc lớn nhất của ông là đã không bắt đầu từ sớm hơn.

“Trung bình các gia đình triệu phú đầu tư khoảng 20% thu nhập của họ mỗi năm. Tài sản của các triệu phú không đo bằng số tiền họ kiếm được, mà dựa trên cách họ tiết kiệm và dùng nó để tái đầu tư” - Ramit Sethi, tác giả của cuốn sách bán chạy “I Will Teach You to Be Rich” chia sẻ.

3. Bằng lòng với phiếu lương hàng tháng

Trong khi người giàu tiếp tục kinh doanh hoặc tạo ra tài sản thì số đông những người bình thường chọn lối sống an toàn bằng cách duy trì một công việc với mức lương ổn định và được tăng lương “chậm chạp” theo chu kỳ hàng năm, thậm chí vài năm.

Người bình thường chọn những công việc được trả lương theo thời gian và họ hài lòng với mức thu nhập ổn định hàng tháng. Nhưng người giàu muốn được trả lương theo kết quả, đó là lý do họ thường tự thành lập công ty riêng để làm chủ.

Mua sắm quá đà là lí do bạn mãi không giàu

4. Mua những thứ vượt ngoài khả năng

Khi bạn sống vượt quá mức thu nhập của mình, bạn sẽ không thể giàu có. Dù bạn có kiếm được nhiều tiền hơn đi chăng nữa, đừng dùng số tiền đó vào việc mua những thứ vượt quá nhu cầu của mình.

“Tôi không mua siêu xe hay đồng hồ đắt tiền cho đến khi việc kinh doanh và các khoản đầu tư của tôi tạo ra nhiều tiền hơn kênh thu nhập ổn định. Tôi vẫn lái chiếc Toyota Camry khi tôi đã trở thành triệu phú. Hãy để người khác ngưỡng mộ bạn bởi tinh thần làm việc chứ không phải bởi những món đồ bạn sở hữu”- triệu phú tự thân Grant Cardone chia sẻ trên Entrepreneur.

5. Theo đuổi giấc mơ của người khác

Nếu muốn thành công, bạn phải theo đuổi điều mà bạn đam mê. Hãy sống cho chính bản thân bạn, chứ không phải sống để thực hiện những giấc mơ của bố mẹ hay người khác. Khi bạn theo theo đuổi giấc mơ của người khác, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy đam mê và hạnh phúc. Kết quả công việc và số tiền bạn kiếm được sẽ phản ánh điều đó.

Đơn giản là bạn không có đam mê cần thiết để đi đến thành công.

6. Không dám bước ra khỏi “vùng an toàn”

Nếu bạn muốn trở nên thành công và giàu có, bạn phải sẵn sàng đối mặt với rủi ro và bất ổn. Người giàu luôn tìm thấy cơ hội từ chính những bất ổn. “Sự thoải mái về thể chất, tâm lý và cảm xúc là mục tiêu chính của người thường. Trong khi đó, người giàu thường sớm biết rằng trở thành triệu phú không dễ dàng gì và cảm giác thoái mái sẽ là trở ngại chính trên con đường đi đến sự giàu có” - Siebold cho hay.

7. Không đặt mục tiêu cho tiền bạc

Tiền sẽ không tự xuất hiện nếu bạn không có mục tiêu kiếm ra tiền. Nếu muốn giàu có, bạn cần phải có mục tiêu rõ ràng và cụ thể trước khi thiết lập một kế hoạch tài chính. “Người giàu luôn theo đuổi sự giàu có bởi đó là mục tiêu của họ. Việc này đòi hỏi sự tập trung, lòng can đảm, kiến thức và rất nhiều nỗ lực nhưng hoàn toàn có thể nếu bạn có mục tiêu cụ thể và tầm nhìn rõ ràng”, triệu phú tự thân T. Harv Eker nhấn mạnh.

8. Chi tiêu trước, tiết kiệm sau

Nếu muốn giàu có, hãy để dành tiền cho bản thân trước. Hầu hết mọi người thường có thói quen khi kiếm được một đồng là chi trả cho người khác trước. Họ trả tiền cho chủ nhà, thanh toán thẻ tín dụng, trả tiền cho công ty viễn thông, hoặc đóng thuế cho chính phủ…

Thay vì tiêu tiền và sau đó tiết kiệm những gì còn lại, hãy tiết kiệm trước, chi tiêu sau. Hãy dành ra ít nhất 10% tổng thu nhập của bạn và tiết kiệm chúng. Như vậy, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy số tiền để dành cho việc tiết kiệm và bạn sẽ học cách sống mà không có khoản tiền này.

9. Bạn cho rằng sự giàu có nằm ngoài khả năng của bản thân

Người bình thường cho rằng, sự giàu có là một đặc quyền chỉ dành cho số ít những người may mắn. Và tất nhiên, sự giàu có là một điều xa vời đối với người bình thường. Sự thật là trong một xã hội tư bản công bằng hiện nay, ai cũng có đặc quyền như nhau để làm giàu và tạo ra tài sản.

Do vậy, hãy bắt đầu bằng cách tự đặt câu hỏi “Tại sao không phải là tôi?” Tiếp đó, hãy nghĩ lớn hơn. Người giàu luôn đặt kỳ vọng rất cao. Tại sao bạn không đặt mục tiêu là 1 triệu USD như những triệu phú khác, mà chỉ dám đặt mục tiêu 100.000 USD?

Huy Hoàng

Theo Trí thức trẻ/BusinessInsider