New York chi 3,5 tỷ USD cho 1,6 km tàu điện ngầm, công nhân nhận lương 111 USD/giờ

Báo cáo của tờ New York Times cho biết, các dự án vận tải công cộng ở thành phố New York luôn đắt hơn rất nhiều so với các thành phố khác bởi chi phí lao động lớn và số tiền các nhà thầu đòi cũng rất cao. Thậm chí, tờ báo này còn phát hiện ra công đoàn và các nhà thầu chi hàng triệu USD cho các chiến dịch chính trị nhằm vận động hành lang.

Ở thời điểm hiện tại, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York hứng chịu nhiều chỉ trích bởi không đáng tin cậy và kém an toàn do việc cắt giảm chi phí bảo trì để phục vụ các mục đích khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh phí bảo trì bị cắt giảm, các dự án xây mới lại đắt gấp nhiều lần so với phần còn lại của thế giới.

Cụ thể, dự án đường sắt nối Long Island đến ga Grand Central ngốn tới 3,5 tỷ USD/mỗi dặm (1,6 km), cao gấp 7 lần so với mức trung bình trên toàn thế giới. So với các công trình khác tại New York, chi phí xây dựng hệ thống tàu điện ngầm mới cũng đắt hơn rất nhiều.

Các công nhân làm việc trong các dự án tàu điện ngầm được trả 111 USD mỗi giờ, bao gồm cả lương và trợ cấp. Trong khi đó, ở một số dự án, số lượng công nhân làm việc nhiều gấp 4 lần so với các dự án có quy mô tương tự ở châu Á, châu Đại Dương và châu Âu.

Cơ quan giao thông vận tải của New York cho biết thành phố có những quy định đặc biệt, dẫn tới việc tăng chi phí. Tuy nhiên, khảo sát khoảng 50 nhà thầu và phân tích các dự án tàu điện ngầm cùng dữ liệu giá cả khác của New York Times cho thấy tuyên bố của nhà chức trách New York có thể bị phóng đại. Các công đoàn và nhà thầu đàm phán giá lao động với công nhân mà không có bất cứ ý kiến nào của thành phố New York.

Dường như, hệ thống tàu điện ngầm New York cần sửa chữa nhiều hơn so với những gì người ta vẫn nghĩ, New York Times nhận định.