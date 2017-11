Ngắm thành phố New York như chưa từng thấy trước đây qua video timelapse, nơi màn đêm và bình minh trộn lẫn vào nhau

New York, thành phố nổi tiếng toàn thế giới với những ánh đèn đêm lộng lẫy, những toà nhà chọc trời sừng sững, là cảm hứng của rất nhiều nhà làm phim, không biết bao nhiêu bộ phim nổi tiếng của Hollywood lấy bối cảnh tại nơi này. Và, trong đoạn video ngắn "NYC Layer-Lapse" bạn sẽ thấy một thành phố New York khác hẳn so với từ trước đến nay.

Có vô vàn video timelapse về New York, nhưng có lẽ đây chính là video độc đáo nhất. Nói đến timelapse, chúng ta thuường nghĩ đến một những video đẩy nhanh thời gian, phân rõ giai đoạn ngày và đêm. Tuy nhiên, NYC Layer-Lapse thì khác, cũng là video timelapse, nhưng bạn sẽ gặp khó khăn khi phân biệt thời điểm nào là ban ngày, thời điểm nào là ban đêm đấy.

Sản xuất bởi nhà làm phim Julian Tryba, NYC Layer-Lapse kết hợp giữa timelapse và kỹ thuật cắt lớp hình ảnh. Với những cảnh khi trời sáng, sẽ có vài toà nhà, có khi là cả vùng trời, được đổi thành cảnh ban đêm và ngược lại. Điều này tạo nên một hiệu ứng rất đẹp mắt giữa ánh sáng, bóng tối và ánh đèn. Không những thế, những thay đổi này còn đồng bộ với nhạc nền, giúp video càng cuốn hút hơn. Bạn có thể xem bản 4K tại đây.