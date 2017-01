Ngân hàng Quốc dân lãi trước thuế 16,5 tỷ đồng trong năm 2016, nợ xấu giảm

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Navibank cũ) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 hợp nhất và kết quả kinh doanh cả năm 2016.

Theo đó, tổng tài sản của ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2016 là 69.011 tỷ đồng, tăng 43% so với mức hơn 48.000 tỷ đồng cuối năm trước. Trong đó đáng chú ý có khoản chứng khoán đầu tư là 19.125 tỷ đồng, chiếm gần 28% tổng tài sản và tăng 90% so với đầu năm. Ngân hàng có khoản phải thu; lãi và phí phải thu đều tăng trên 20% so với cuối năm trước.

Tín dụng năm vừa qua tăng trưởng 24% với dư nợ 25.352 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 22,8% đạt hơn 41.790 tỷ.

Trong hoạt động, NCB ghi nhận thu nhập lãi thuần riêng quý 4 là 280 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và cả năm lãi thuần tăng gần 90% đạt gần 953 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ và ngoại hối đều lỗ trong quý 4, trong đó mảng ngoại hối lỗ tới hơn 18 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 1 tỷ.

Hoạt động khác quý 4 lãi hơn 138 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 7 tỷ.

Dù chi phí hoạt động năm nay cao hơn nhiều so với năm trước nhưng nhờ lãi thuần và hoạt động khác tăng tốt nên tổng lợi nhuận trước dự phòng rủi ro quý 4 đạt gần 116 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ và cả năm cũng tăng hơn 90%.

Tuy nhiên ngân hàng phải trích lập dự phòng tăng mạnh tới 65% trong quý 4 năm nay và phần xử lý theo đề án tái cấu trúc gấp gần 6 lần cùng kỳ nên lợi nhuận trước thuế chỉ còn 6,8 tỷ đồng, cao hơn 28,3% so với quý 4/2015. Sau thuế, ngân hàng báo lãi 5,5 tỷ đồng, tăng 17%.

Lũy kế cả năm, NCB lãi trước thuế 16,5 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2015 và sau thuế là 13,2 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ, NCB có tổng cộng 389 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 1,53% trên tổng dư nợ. Con số này đã giảm đáng kể so với tỷ lệ nợ xấu 2,14% hồi đầu năm.

Tùng Lâm

Theo Trí thức trẻ