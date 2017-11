Ngân hàng Quốc Dân NCB hoạt động thế nào 9 tháng qua?

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa có báo cáo tài chính về hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, trong các hoạt động, ngoại trừ thu nhập từ lãi ít hơn, các hoạt động khác đều khởi sắc hơn cùng kỳ năm trước, từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối cho đến mua bán chứng khoán. Tuy nhiên do tỷ trọng thu nhập từ lãi quá lớn nên kết quả kinh doanh chung cải thiện không đáng kể so với năm trước.

Trong quý 3, tổng thu nhập từ hoạt động của NCB sau khi trừ đi chi phí đạt hơn 27,8 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước và 9 tháng thu nhập hoạt động đạt gần 108 tỷ đồng, so với 94,5 tỷ của 9 tháng đầu năm 2016.

Song do ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro, kết hợp với xử lý các khoản theo đề án tái cấu trúc (9 tháng xử lý 42,5 tỷ) nên lợi nhuận chẳng còn được là bao. Quý 3/2017 ngân hàng mẹ lãi trước thuế 1.687 tỷ đồng và sau thuế 1.350 tỷ; Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của ngân hàng mẹ đạt 9.752 tỷ đồng trước thuế và sau thuế là 7.290 tỷ đồng.

Dẫu vậy, sự tăng trưởng về lợi nhuận bước đầu đã được ghi nhận. So với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận quý 3 năm nay đã tăng gấp hơn 4 lần.

Như đã đề cập, NCB đang là ngân hàng còn khó khăn do phải tái cơ cấu do vậy thu nhập của người lao động cũng ở mức thấp so với mặt bằng chung.

Tại thời điểm cuối tháng 9 năm nay, mức thu nhập trung bình của người lao động là 12,34 triệu đồng/tháng trong khi tiền lương bình quân là 12,26 triệu đồng/tháng. So với cùng kỳ năm trước thì lương năm nay cao hơn 360 nghìn đồng/tháng nhưng thu nhập lại thấp hơn 240 nghìn đồng/người/tháng.

Còn nếu tính chung cả công ty con thì lương lương bình quân của cán bộ ngân hàng hợp nhất chỉ còn 11,3 triệu đồng/người/tháng và thu nhập thì cao hơn lương 100 nghìn đồng/tháng. Dẫu vậy so với cùng kỳ năm ngoái, lương của NCB và công ty con đã tăng hơn 10% (năm ngoái lương bình quân 10 triệu đồng chẵn/tháng và thu nhập là 10,1 triệu đồng/tháng tính bình quân 9 tháng).

So với mặt bằng chung, thu nhập của cán bộ NCB chỉ bằng phân nửa so với thu nhập của các ngân hàng nhóm trên như VIB, Techcombank, MB, VPBank, Vietcombank, BIDV...Song nếu so với các ngân hàng cùng quy mô thì vẫn còn khá hơn nhiều, ví dụ thu nhập của người làm ở PGBank chỉ 9 triệu đồng/tháng hay ở Kienlongbank là 11-12 triệu đồng/tháng.

Về nhân sự, đến 30/9 ngân hàng này có 2.402 nhân sự, giảm 146 người so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhân sự của ngân hàng mẹ giảm 109 người xuống 2.178 cán bộ nhân viên. Xu hướng này ở NCB là đang đi ngược so với bức tranh chung của ngành.