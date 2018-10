Ngân hàng thương mại mua 600 triệu USD từ Ngân hàng Nhà nước

Mở cửa giao dịch ngày 9-10, Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán USD ở mức 23.355 đồng/USD, thấp hơn 50 đồng/USD so với giá bán ra của các ngân hàng thương mại là 23.400 đồng/USD. Với chênh lệch này các ngân hàng thương mại đã có được mức sinh lời hợp lý.

Từ đó, nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục đăng ký mua thêm USD từ Ngân hàng Nhà nước để bán lại cho khách hàng, bảo đảm kinh doanh ngoại tệ có lãi .

Với dự trữ ngoại hối hơn 63 tỉ USD, nhiều tháng qua, Ngân hàng Nhà nước luôn sẵn sàng bán ra USD nhằm ổn định tỉ giá hối đoái. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại chỉ mạnh tay đăng ký mua khi giá bán của Ngân hàng nhà nước thấp hơn 40 – 50 đồng/USD so với giá bán của các ngân hàng thương mại.

Ngày 9-10, nhiều Ngân hàng thương mại tiếp tục đăng ký mua USD từ Ngân hàng Nhà nước

Lúc 11 giờ, các ngân hàng thương mại niêm yết tỉ giá mua vào 23.320 đồng/USD, bán ra 23.395 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so với hôm trước.

Còn tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố đầu ngày tăng 2 đồng/USD từ 22.271 đồng/USD lên 22.723 đồng/USD. Riêng USD trên thị trường tự do giao dịch ế ẩm, "giẫm chân tại chổ" ở mức 23.480 đồng/USD

Giới phân tích cho rằng tỉ giá VNĐ/USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ là do nguồn cung USD dồi dào từ Ngân hàng Nhà nước và doanh nghiệp. Còn tỉ giá trung tâm tăng do USD trên thị trường quốc tế tăng giá so với 8 ngoại tệ có quan hệ thương mại sâu sắc với Việt Nam. Đặc biệt, sau khi Trung Quốc giảm dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại, làm cho nguồn cung Nhân dân tệ tăng lên, kéo đồng tiền này tiếp tục suy yếu so với USD.