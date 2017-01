Ngân hàng ưu tiên “tiếp sức” doanh nghiệp mùa tết

Doanh nghiệp chật vật với bài toán thiếu vốn để cạnh tranh và phát triển

Trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam luôn nằm trong top 10 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu dệt may và da giày hàng đầu thế giới. Đây cũng chính là hai ngành xuất khẩu mũi nhọn, góp phần giải quyết nhiều việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp lớn vào quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế của nước ta.

Ngành dệt may Việt Nam đứng thứ năm trong tổng số các nước xuất khẩu may mặc lớn nhất thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Băng-la-đét và Ấn Độ. Tính đến tháng 12/2016, xuất khẩu dệt may đạt kim ngạch hơn 22,58 tỷ USD, đóng góp khoảng 16% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam

(Lũy kế đến 15/12/2016 so với cùng kỳ năm 2015)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Với ngành da giày, Việt Nam hiện cũng là nhà xuất khẩu giày dép lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Ý... Là ngành có định hướng xuất khẩu rõ rệt với trên 90% sản lượng sản xuất. Tính đến tháng 12/2016, kim ngạch xuất khẩu da giày đạt hơn 12,30 tỷ USD, chiếm hơn 7%, và là ngành đứng thứ 4 xét về tổng kim ngạch xuất khẩu cao nhất nước.

Ngoài ra, ngành nhựa là một trong 10 ngành được Nhà nước ưu tiên phát triển. Đây là ngành đã xuất khẩu gần 160 thị trường trên thế giới, và có mức tăng trưởng bình quân 20- 25%/năm. Hiện tốc độ tăng trưởng của ngành được xếp hàng thứ hai tại khu vực Đông Nam Á. Với đặc tính là nhóm ngành phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, với chi phí đầu vào liên tục biến động… dẫn đến nhu cầu về nguồn vốn lưu động linh hoạt trở thành là nhu cầu tiên quyết.

Ngoài ra, sức ép cạnh tranh khốc liệt với các thương hiệu nước ngoài về mẫu mã, chất lượng sản phẩm buộc các doanh nghiệp phải đầu tư nghiêm túc về công nghệ, cải tiến trang thiết bị máy móc… để dành vị thế trong cuộc đua lớn. Từ các yếu tố trên, cho thấy nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp là rất lớn, thậm chí mang tính sống còn. Hơn nữa, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng luôn khó khăn hơn với những hạn chế về tài sản đảm bảo, chi phí cao…

Năm 2017, ngân hàng tung ưu đãi hấp dẫn “tiếp sức” doanh nghiệp

Cùng với cơ hội và những thách thức mới trong năm 2017, các doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn có nhu cầu vay vốn để duy trì, mở rộng các hoạt động sản xuất của mình nhằm đạt mức tăng trưởng kỳ vọng. Am hiểu nhu cầu này, các ngân hàng đang tích cực ra mắt nhiều gói vay ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để tiếp sức cho doanh nghiệp trong cuộc đua năm 2017.

Trong năm 2016, ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã triển khai gói vay “Đồng hành cùng doanh nghiệp SME” và “Hỗ trợ vốn đầu tư kinh doanh khách hàng doanh nghiệp” với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đến đầu tháng 1/2017, ngân hàng này tiếp tục triển khai gói vay “Ưu đãi lãi suất doanh nghiệp vừa và nhỏ” với tổng hạn mức lên đến 4.000 tỷ đồng và lãi suất ưu đãi từ 7%. Theo đó, từ ngày 03/01 – 28/02/2017 các hồ sơ vay từ 12 tháng trở xuống giải ngân sẽ được hưởng lãi suất cạnh tranh, thời gian giải ngân nhanh chóng, phương thức trả nợ linh hoạt.

Chương trình ưu đãi vốn này đồng hành cùng doanh nghiệp theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đẩy mạnh kinh doanh mùa vụ mới, qua đó giúp các doanh nghiệp chủ động nguồn vốn an tâm tập trung phát triển kinh doanh, nhất là khi mùa Tết Đinh Dậu đang đến gần.

Theo đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực: sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng; nhựa, da giày, may mặc, chế biến và kinh doanh lương thực thực phẩm và các lĩnh vực khác; đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng mang tính mùa vụ, phục vụ nhu cầu đón đầu năm mới, là đối tượng ưu đãi chính của chương trình.

Thông tin chi tiết về chương trình, các doanh nghiệp có thể liên hệ: các chi nhánh/ phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7: 1900 54 54 86 - 08 38 247 247 - 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên).

A.D

Theo Trí thức trẻ