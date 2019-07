Ngành thủy sản tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng

Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản cả nước tháng 7/2019 ước tính đạt 740.500 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 539.700 tấn, tăng 5,4%; tôm đạt 97.800 tấn, tăng 1,5%; thủy sản khác đạt 103.000 tấn, tăng 3,5%.



Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 7 ước tính đạt 400.000 tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 267.100 tấn, tăng 6%; tôm đạt 87.600 tấn, tăng 0,9%. Sản lượng cá tra tháng 7 ước tính đạt 127.700 tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Đồng Tháp đạt 44.500 tấn, tăng 5,3%; An Giang đạt 38.700 tấn, tăng 10,1%.

Sản lượng tôm sú tháng 7 ước tính đạt 34.100 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bạc Liêu đạt 14.000 tấn, tăng 9,2%; Trà Vinh đạt 2.200 tấn, tăng 15,8%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 7/2019 ước tính đạt 340.500 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 272.600 tấn, tăng 4,9%; tôm đạt 10.200 tấn, tăng 6,3%. Khai thác biển tháng 7 ước tính đạt 324.300 tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 261.900 tấn, tăng 4,9%; tôm đạt 9.100 tấn, tăng 5,8%.

Tính chung 7 tháng năm 2019, sản lượng thủy sản ước tính đạt 4.521.000 tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2.321.200 tấn, tăng 6,3%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.199.800 tấn, tăng 4,9% (sản lượng khai thác biển đạt 2.099.600 tấn, tăng 5,1%).