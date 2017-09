Nghệ An: Bội chi Quỹ Bảo hiểm Y tế có thể lên tới 1.700 tỷ đồng

Bệnh viện thành phố Vinh từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần luôn chật ních bệnh nhân đến khám Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thông tuyến bảo hiểm y tế thúc đẩy các bệnh viện phát triển để thu hút bệnh nhân.

Theo ông Lê Hồng Nguyên, trú tại Phường Trường Thi, thành phố Vinh, việc thông tuyến đã tạo thuận lợi cho bệnh nhân chọn nơi khám chữa bệnh theo ý muốn. Những bệnh viện có đội ngũ bác sĩ có chất lượng cao đã thu hút nhiều người dân đến khám.

Ông Nguyên cho biết: “Bảo hiểm chờ từ sáng đến giờ là 4 tiếng, giờ chờ lấy thuốc. Thông tuyến thì có lợi rất nhiều bởi vì người bệnh có thể chọn được nơi tin tưởng và bệnh nhân tin rằng nơi nào đông người đến khám, nơi đó khám chữa bệnh tốt”.

Tuy nhiên, một số cơ sở y tế đã lợi dụng chính sách thông tuyến để trục lợi, làm cho Quỹ BHYT gia tăng. Mới đây, các ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm tra tại 9 đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn, đều phát hiện trục lợi Quỹ BHYT. Điển hình, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có mức chi cho nội soi tai mũi họng gần 6 tỷ đồng. Một số bệnh viện còn tăng cường cho nhập viện đến 19 bệnh nhân trong tổng số 100 bệnh nhân đến khám, hoặc kê thêm nhiều giường bệnh với mức chi cao, khoảng 600.000 đồng cho một người bệnh. Thậm chí, một số bệnh nhân đi khám từ 50 tới hơn 60 lần trong một quý.

Ông Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh – cho biết, các khoản thanh toán đều tăng là do thực hiện chính sách khám chữa bệnh thông tuyến và tăng giá dịch vụ. Hiện đơn vị đang bị treo thanh toán gần 10 tỷ đồng. “Khi bệnh viện có thương hiệu tốt, chất lượng khám chữa bệnh tốt thì người dân sẽ đến nhiều, mà anh lại dùng giải pháp cắt thì chắc chắn sẽ thủ tiêu lực lượng. Tuy nhiên chúng ta cần có cái nhìn từ hai phía và chúng ta có lộ trình. Bệnh viện cũng mong muốn sẽ có giải pháp để đảm bảo định mức theo quy định, cốt để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”.

Theo Cơ quan BHXH Nghệ An, dự kiến quỹ khám chữa bệnh toàn tỉnh năm 2017 bội chi gần 1.700 tỷ đồng. Trước đó, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã từ chối không thanh toán gần 52,6 tỷ đồng, trong đó có 34,3 tỷ đồng chờ xin ý kiến BHXH Việt Nam. Nguyên nhân là do các cơ sở khám chữa bệnh chỉ định các dịch vụ quá mức, chỉ định không phù hợp xét nghiệm, hoặc thanh toán sai giá dịch vụ, tiếp nhận bệnh nhân chưa hợp lý.

Một số cơ sở còn chủ động phát tờ rơi quảng cáo thu hút bệnh nhân, nhưng chất lượng khám không đáp ứng nhu cầu. Trước thực trạng Quỹ BHYT bội chi đến mức báo động, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Y tế, BHXH tỉnh tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ông Thái Bá Thắng, Trưởng phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh Nghệ An cho biết giải pháp trước mắt.

“Chúng tôi tăng cường các cách kiểm soát, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh theo hệ thống giám định BHYT của ngành, trong đó chúng tôi yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh phải chuyển dữ liệu hàng ngày khi bệnh nhân trước khi ra viện đồng thời yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh tra cứu lịch sử khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT để ngăn chặn tình trạng người bệnh đi khám chữa bệnh nhiều lần trong tuần trong tháng, gây ảnh hưởng đến Quỹ BHYT”.

Hiện, tỉnh Nghệ An có gần 2,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 82% tổng dân số của tỉnh. Từ đầu năm đến nay đã có 59 cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đề nghị BHXH tỉnh thanh toán cho trên 1,8 triệu lượt bệnh nhân, tăng 20% so với năm 2016. Với tốc độ gia tăng chi phí như hiện nay, năm 2017 này, tỉnh Nghệ An sẽ không còn kinh phí để chi trả cho công tác khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn và sẽ dẫn đầu cả nước về bội chi Quỹ BHYT.