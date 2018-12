Nghệ An có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 12/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.



Theo đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.



Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả, ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 81/82 phiếu bầu.



Ông Lê Hồng Vinh, sinh ngày 1/5/1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Trình độ: Thạc sĩ quản lý khoa học công nghệ; Kĩ sư cầu đường. Ông Lê Hồng Vinh từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Bí thư Huyện ủy Anh Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

* Trước đó, ngày 10/12, tại kỳ họp thứ 10, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX đã tiến hành bầu ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 với 47/48 phiếu.

Ông Đinh Văn Tuyên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn thay ông Nông Văn Chí nghỉ hưu theo chế độ.