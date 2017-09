Nghẹn ngào cảnh bố hôn con gái dưới mưa trước khi làm nhiệm vụ trong siêu bão Irma

Trong bức ảnh được tài khoản Facebook của Cảnh sát Clearwater đăng tải trên Twitter, nhân viên cảnh sát tên là Seth Stiers đang hôn tạm biệt cô con gái nhỏ Lola Stiers 7 tuổi trước khi đi làm nhiệm vụ trong siêu bão Irma.

Bức ảnh đã nhận được sự chia sẻ và đồng cảm khổng lồ của cộng đồng mạng.

Bài viết cho biết: "Cảnh sát Seth Stiers hôn tạm biệt con gái Lola 7 tuổi trước khi đi làm công việc trong bão Irma sáng hôm nay. Nhiều cảnh sát đang phải xa gia đình để bảo vệ các công dân ở Clearwater".

Bức ảnh hai bố con cảnh sát Seth Stiers tạm biệt nhau trong mưa bão đã khiến nhiều người cảm động. (Ảnh: Facebook)

Nhiều bình luận cho rằng, thật không dễ dàng gì cho các nhân viên nhà nước phải làm nhiệm vụ giải cứu và hỗ trợ người khác trong thiên tai, thảm họa khi mà chính những thành viên trong gia đình họ cũng đang cần được bảo vệ.

Tất cả các bình luận đều cầu chúc cho viên cảnh sát có thể hoàn thành nhiệm vụ và an toàn trở về với gia đình.

“Cảm ơn tất cả những ai đang làm việc và dành sự hi sinh để bảo vệ và giữ gìn sự an toàn cho mọi người, chúc cho tất cả được an toàn", tài khoản Brenda Hallett Bellows viết.

Clearwater là vùng nằm ở phía Tây Tampa, được cho là sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Irma.

Siêu bão Irma đã đổ bộ Florida ngày 10/9 hiện đang khiến hơn 2 triệu ngôi nhà và văn phòng mất điện. Theo cơ quan năng lượng địa phương, công tác phục hồi sẽ phải mất hàng tuần để thực hiện và hàng triệu ngôi nhà nữa đang tiếp tục bị đe dọa khi bão sắp tràn xuống khu vực bờ Tây của bang.