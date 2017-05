Nghỉ hưu sớm ở tuổi 34 với mức sống 24.000 USD/năm, đây là lời khuyên chàng kỹ sư Brandon cho những người muốn "tự do tài chính"

Chàng kỹ sư phần mềm Mad Fientist (hay còn gọi là Brandon) đã lập kế hoạch và tiết kiệm để có thể nghỉ hưu sớm trong nhiều năm. Anh đã tiết kiệm và đầu tư quay vòng hơn 70% số tiền lương sau thuế của mình để chuẩn bị cho "sự tự do tài chính" trong tương lai: "Trong 7 năm đầu của sự nghiệp, tôi không tiết kiệm cho bất cứ điều gì đặc biệt. Tôi tiết kiệm bởi tôi muốn có một khoản tiền để đầu tư. Sau đó tôi được học về sự tự do tài chính và nhận ra đó là một mục tiêu hoàn hảo cho việc tiết kiệm của mình".

Sau nhiều năm làm việc và chuẩn bị tài chính, tháng 8/2016, Brandon tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 34 với mức sống 24.000 USD mỗi năm cùng vợ và con trai ở Colorado, Mỹ. Theo anh, nhiều người chưa thể có được sự tự do tài chính bởi họ "mắc sai lầm khi tiêu tiền cho những thứ không thể khiến họ hạnh phúc. Bạn không cần phải sống tiết kiệm cả đời, nhưng cần thiết lập kế hoạch tài chính cá nhân, tính toán số tiền có thể khiến bạn hạnh phúc và cố gắng đầu tư để đạt được nó".

Đây là lời khuyên của Brandon dành cho những người đang tìm kiếm sự tự do tài chính:

1. Hãy tìm hiểu những điều khiến bạn hạnh phúc

Điều đầu tiên và quan trọng nhất bạn cần làm là tìm ra điều thực sự quan trọng đối với bạn, khiến bạn hạnh phúc. Thực hiện điều này khó khăn hơn nhiều so với chỉ nói bằng lời. Vì vậy, nhiều người tiêu tiền vào những thứ không giúp họ hạnh phúc hơn.

Hầu hết chúng ta thậm chí không nhận ra bản thân đang làm việc với mục đích gì bởi bị cuốn theo "kịch bản cuộc đời" giống như mọi người khác. Bạn không cần mua nhà mới bởi bạn bè của bạn đều thế. Bạn không cần mua xe mới để gây ấn tượng với đồng nghiệp. Bạn có khả năng làm bất cứ điều gì bạn muốn trong cuộc sống của mình. Đừng sống vì giấc mơ của người khác.

Brandon đã đạt được sự tự do tài chính và quyết định "nghỉ hưu" sớm ở tuổi 34.

Brandon nhận ra, tự do tài chính giúp anh có sự tự do trong mọi khía cạnh của cuộc sống: Thoát khỏi cảnh đi làm 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần; ngủ thoải mái mà không để ý đến đồng hồ báo thức; không phải tuân theo những yêu cầu khắt khe của các ông chủ... Anh luôn ý thức về những thứ "có thể từ bỏ" để tiết kiệm và có được sự tự do tài chính, bởi sự tự do tài chính quan trọng hơn bất kỳ điều gì mà anh có thể mua được.

2. Tập trung cho những gì bạn có thể kiểm soát

Thay vì căng thẳng về những gì đang xảy ra trong nền kinh tế hoặc cố gắng dự đoán biến động của thị trường chứng khoán, bạn nên tập trung vào những thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình và tối ưu hóa chúng.

Chi phí đầu tư ban đầu có thể khiến bạn tốn hàng trăm ngàn đô la, vì thế bạn có thể giảm thiểu các khoản phí này bằng cách đầu tư vào các quỹ đầu tư chỉ số giá rẻ. Giảm rủi ro và biến động bằng cách mua nhiều dạng cổ phiếu trên thị trường và tận dụng các khoản ưu đãi thuế, các chiến lược đầu tư thông minh...

3. Tự động hóa mọi thứ

Khi bạn đã tạo ra một danh mục đầu tư đơn giản với các quỹ đầu tư chỉ số giá rẻ và đa dạng, tận dụng các điều khoản thuế có lợi, hãy thiết lập các khoản đầu tư tự động hàng tháng.

Con người là những nhà đầu tư tài ba, vì thế nếu có thể tách biệt suy nghĩ và cảm xúc của mình trong việc đầu tư, không những bạn giảm được sự căng thẳng khi thị trường biến động mà còn có thể kiếm được bộn tiền mà không tốn nhiều công sức. Nguồn thu nhập thụ động từ đầu tư đóng vai rất trò quan trọng đối với kế hoạch tự do tài chính của bạn.

4. Ngừng hưởng thụ, hãy sáng tạo

Tiêu dùng đem lại cho bạn hạnh phúc tạm thời, nhưng sáng tạo giúp bạn hạnh phúc lâu dài. Thật dễ dàng để về nhà sau giờ làm việc và thư giãn với các chương trình tivi. Nhưng rất khó để làm những công việc sáng tạo như viết bài đăng blog, tự làm đồ trang sức hoặc chơi nhạc cụ... Việc sáng tạo có lẽ giúp trí óc thư giãn hơn, bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Thậm chí, bạn có thể kiếm tiền từ nó.

Khi bạn nằm trên giường và suy nghĩ về những việc đã làm, số giờ lướt Facebook hay số lượng các bộ phim bạn xem sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bạn chắc chắn sẽ tự hào về những thứ bạn đã tự tạo ra và đem tới thế giới này.

5. Hãy sống thực tế

Các nhà quảng cáo liên tục đưa ra những gợi ý về những thứ bạn "cần phải có", điều đó khiến bạn ít hài lòng với những gì mình đang sở hữu và chi nhiều tiền hơn để mua những thứ chưa chắc đã làm bạn hạnh phúc. Đừng để bản thân bị nhốt trong vòng vây của nỗi sợ hãi và bất hạnh vì thiếu hiểu biết. Thay vào đó, hãy ra ngoài, tiếp cận thế giới này một cách thực tế và sống một cách thật sự.

6. Thử nghiệm

Hãy thử nghiệm với chi tiêu của bạn. Thật khó để tìm ra điều khiến bạn hạnh phúc thực sự. Những điều khiến bạn hạnh phúc hôm nay, có thể không có tác dụng vào ngày mai. Vì thế hãy thử nghiệm và tránh buộc mình vào những cam kết lớn. Hãy thử mọi thứ trước khi mua, tìm hiểu cặn kẽ trước khi quyết định cam kết bất cứ điều gì.

Con đường hạnh phúc và sự độc lập tài chính không phải là một đường thẳng hoàn toàn. Bạn có thể mắc sai lầm trong quá trình, nhưng khi tập trung vào hạnh phúc lâu dài, sắp xếp chi tiêu với một mục đích lớn, ít nhất bạn cũng có thể tự tin rằng mình đang đi đúng quỹ đạo.

Thu Hoài

Theo Trí thức trẻ/BI