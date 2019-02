Người dân đứng chật kín hai bên đường chờ Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un

Biết tin người đứng đầu Mỹ và Triều Tiên sẽ có cuộc gặp lịch sử ở khách sạn Metropole, nhiều người dân đã đứng chật kín hai bên đường.

Lực lượng công an, dân phòng, giao thông túc trực liên tục để đảm bảo an ninh, an toàn cuộc gặp.

Người dân liên tục được nhắc nhở khi vi phạm "vòng cấm" vì đứng ngồi không yên mong nhìn thấy đoàn xe của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.

Cháu bé được người lớn cho ra đường, cầm trên tay lá cờ nước Mỹ.

Khách du lịch quốc tế đang ở Hà Nội luôn giơ cao máy ảnh để không bỏ qua khoảnh khắc đáng nhớ khi đoàn xe lãnh đạo hai nước đi qua.

Người dân trên đường Hàng Bông đứng hai bên dài vài km.

Người dân cầm trên tay cờ Mỹ, cờ Triều Tiên cho thấy tỉnh cảm của người Việt Nam cho hai nước.

Ông Nguyễn Thanh 80 tuổi ở phường Hàng Bông cho hay, đây là lần đầu tiên xe của lãnh đạo Mỹ đi qua đây, nên người dân ai cũng háo hức.

Dự kiến, 18h30 hai phái đoàn sẽ gặp mặt và chào hỏi, từ 18h30-19h hai bên có phiên thảo luận ngắn, từ 19h-20h35 là thời gian dùng bữa tối giữa hai nhà lãnh đạo và phái đoàn. Hiện xe của Tổng thống Trump đã bắt đầu di chuyển, xe của Chủ tịch Kim Jong-un chờ ở sảnh xuất phát. Nơi ông Kim ở chỉ cách nơi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh khoảng một km.