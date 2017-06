Người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút 232 triệu đồng

Trước đó, khoảng 21h ngày 20-6, Trung tâm phát hành thẻ của Ngân hàng BIDV phát hiện các giao dịch nghi vấn tại cây ATM của Ngân hàng BIDV thuộc phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương. Trung tâm thẻ đã thông báo cho Cục C50 và Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương biết.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Cục C50 vào cuộc. Đến khoảng 22h10 ngày 20-6, Phòng PC45 phối hợp với một số đơn vị của Công an tỉnh Hải Dương, cán bộ Ngân hàng BIDV Hải Dương đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Wei Shun Xiang còn có tên gọi khác là Vĩ Thuận Tường (30 tuổi, ở tại số nhà 041, xóm Lầu, thôn Văn Tú, xã Ca Khan, huyện Thiên Đẳng, TP Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, ảnh), khi đang sử dụng nhiều thẻ giả của ngân hàng rút tiền tại các cây ATM, đặt tại khu vực bưu điện phường Nguyễn Trãi.

Cơ quan Công an đã thu giữ 48 thẻ ATM giả do Tường sử dụng để rút tiền, 232 triệu đồng do Tường rút được tại các cây ATM và một số giấy tờ khác.

Tại cơ quan điều tra, Tường khai nhận: Nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) lúc 9h ngày 20-6, được một người đàn ông tại Móng Cái đưa cho số thẻ ATM giả trên để đến các cây ATM rút tiền.

Theo lời khai của Tường thì nếu rút thành công 100 triệu đồng thì đối tượng sẽ được trả hoa hồng 15 triệu đồng. Sau khi nhận lời, Tường đi xe khách về Hải Dương, đến khoảng 20h đến khu vực Bưu điện Hải Dương, sử dụng 48 thẻ ATM giả trên để rút tiền tại các cây ATM ở khu vực Bưu điện, khi rút được khoảng 232 triệu đồng thì bị bắt giữ.

