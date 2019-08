Người ta tin rằng ăn một quả trứng đen này của Nhật Bản sẽ tăng thêm 7 năm tuổi thọ

Nghe nói đến trứng đen, hầu như nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến món trứng bách thảo vang danh thế giới của Trung Quốc. Tuy nhiên, món trứng đen này hoàn toàn khác hẳn, bởi nó là đặc sản vùng núi Owakudani ở Nhật Bản mà bất cứ ai đến thăm tỉnh Kanagawa đều không thể bỏ qua.



Nằm ở Hakone, tỉnh Kanagawa, Owakudani có nghĩa là "thung lũng sôi", đôi khi nó còn được gọi là Jigokudani nghĩa là "thung lũng địa ngục". Có tên gọi như vậy là bởi Owakudani là một lưu vực núi lửa được tạo ra từ khoảng 3000 năm trước sau khi núi lửa phun trào. Các miệng núi lửa kèm theo các vụ lở đất liên tục đã mở ra hàng loạt các suối nước nóng nằm rải rác trong khu vực này.

Kuro tamago - trứng gà đen là đặc sản nổi tiếng của vùng Owakudani được luộc trực tiếp từ trong suối nước nóng tự nhiên. Sở dĩ trứng có màu đen là bởi suối nước nóng ở đây đặc biệt giàu lưu huỳnh và sắt. Khi hai nguyên tố này phản ứng với canxi có trong vỏ trứng sẽ tạo ra một lớp phủ màu đen như than bên ngoài vỏ.

Kuro tamago còn có tên gọi là trứng trường thọ. Bởi theo truyền thuyết địa phương thì những ai ăn quả trứng này sẽ được tăng thêm 7 năm tuổi thọ. Và người nước ngoài cũng cho rằng chính nhờ Kuro tamago mà người Nhật Bản có tuổi thọ cao hơn những người khác.

Kuro tamago được đun sôi khoảng 1 giờ trong suối nước nóng 80 độ C và sau đó được hấp thêm khoảng 15 phút nữa ở 100 độ C. Ngoài vẻ khác lạ màu đen bên ngoài vỏ thì hương vị trứng bên trong cũng không khác trứng luộc thông thường. Tuy nhiên, do trứng đen được luộc từ suối nước nóng, hấp thụ nhiều khoáng chất tự nhiên nên chất dinh dưỡng trong trứng sẽ nhiều hơn trứng luộc bình thường. Có lẽ từ chính điều này nên nhiều người tin rằng ăn một quả trứng đen sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn.

Giá của mỗi quả trứng đen này là 500 yên (khoảng 110k) để đổi lấy 7 năm tuổi thọ thì không hề đắt chút nào. Tuy nhiên, theo niềm tin của người dân địa phương thì mỗi người khi đến đây không được ăn quá 2 quả trứng đen bởi nếu ăn quá nhiều trứng sẽ phản tác dụng và mang lại điều xui xẻo cho bản thân bạn.

Source (Nguồn): Hoshinoresorts-magazine