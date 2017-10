Người tiêu dùng phản ứng thế nào khi doanh nhân Hoàng Khải thừa nhận bán lụa “Made in China” suốt 30 năm?

Mọi chuyện bắt đầu xuất phát từ ngày 17/10, khi một công ty tố cáo lô hàng khăn lụa mua tặng khách từ thương hiệu Khaisilk, do doanh nhân Hoàng Khải thành lập cuối những năm 1990, có một sản phẩm vừa gắn mác “made in Việt Nam”, vừa gắn mác “made in China”. Những sản phẩm còn lại chỉ có mác Khaisilk, phần mác Trung Quốc đã bị cắt.

Vài ngày sau, lại thêm người dùng tố cáo cũng gặp tình trạng tương tự khi mua khăn tại cửa hàng 113 Hàng Gai, Hà Nội.

Sau thời gian dài im lặng, ông chủ thương hiệu Khaisilk nổi tiếng gắn liền với slogan “Tôn vinh lụa tơ tằm Việt Nam” - Hoàng Khải đã chính thức lên tiếng, thừa nhận Khaisilk bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc, và gửi lời xin lỗi người tiêu dùng.

Ông cũng chia sẻ nguyên nhân một phần do không tìm đủ nguồn hàng trong nước, một phần do tập đoàn phát triển đa ngành nên đã lơ là trong khâu quản lý, giám sát sản phẩm lụa.

Về hướng giải quyết, ông Khải cho biết, Khaisilk sẽ thu hồi các sản phẩm đã bán ra thị trường có xuất xứ từ Trung Quốc nếu khách hàng có mong muốn đổi trả và thương hiệu này sẽ bồi thường cho khách hàng.

Động thái này đã nhận được phản ứng trái chiều của rất nhiều người tiêu dùng.

Theo đó, nhiều người khẳng định vẫn tiếp tục ủng hộ doanh nhân Hoàng Khải, vì cho rằng trong cuộc đời ai cũng có lúc sai lầm, quan trọng là biết thẳng thắn nhận lỗi; đồng thời chúc doanh nhân sớm vượt qua khủng hoảng lần này để tiếp tục tiến lên.

Trước đó, status “tôi khóc” của ông Khải cũng nhận được nhiều sự chia sẻ từ phía người hâm mộ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, khá nhiều người bày tỏ thái độ không chấp nhận trước lời xin lỗi của ông Khải. Họ không chấp nhận hành động lấy hàng Trung Quốc gắn tag hàng Việt của thương hiệu lụa Khaisilk, vốn đã diễn ra trong thời gian dài và cho rằng đây là hành động “lừa đảo”.

Trên Facebook cá nhân của mình, anh D.N.Q., người đầu tiên đăng tải về sự việc cũng đã lên tiếng về phản ứng của doanh nhân Hoàng Khải.

Nhiều chuyên gia đánh giá với sự việc lần này, thiệt hại về uy tín của ông Hoàng Khải nghiêm trọng hơn nhiều thiệt hại về tiền bạc, đúng như câu nói "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng".