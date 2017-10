Người Việt bán cho người Việt: Mua robot hút bụi giá 500 ngàn trên mạng, về nhà nhận được món đồ chơi trẻ con với cục xi măng bên trong

Cỗ máy nhỏ gọn tự động quét, hút bụi, lau sàn, dễ dàng luồn sâu vào các ngõ ngách chật hẹp, giá lại rẻ giật mình - những video, clip minh họa sinh động được các trang bán hàng trên mạng Facebook đăng lên thời gian gần đây đã thu hút sự quan tâm không chỉ của các chị em phụ nữ, mà ngay cả các đấng mày râu cũng cảm thấy thích thú.

Chỉ 450.000 đồng, được quảng cáo có xuất xứ từ Nhật Bản, sản phẩm này được cho là phát được ra cả tia UV giúp diệt sạch vi khuẩn trên sàn nhà, tự động tránh chướng ngại vật.

Theo lời các chủ hàng bán sản phẩm này: "...robot lau nhà tự động, nhập khẩu từ Nhật Bản, lăn vào tất cả ngóc ngách trong gia đình mà bình thường các anh chị không thể quét đến".

Không có địa chỉ bán hàng, khách mua chỉ cần để lại số điện thoại trên Facebook, sản phẩm sẽ được giao đến tận tay.

Clip quảng cảo của chủ hàng

Và mọi chuyện chỉ thực sự vỡ lở khi robot "đa năng" được gửi tới tay người mua. Bao bì bên ngoài in hoàn toàn bằng tiếng Nhật, nhưng mặt sau lại in chữ "Made in China".

Sau khi bật công tắc, chỉ có chiếc bánh xe quay tròn là hoạt động.

Theo thông tin quảng cáo, robot này có khả năng tránh vật cản, cầu thang, nhưng tới khi sử dụng thực tế, các tính năng này lại không hoạt động ngay từ lần thử nghiệm đầu tiên.

Không hút bụi, cũng chẳng tự động phát hiện rác thải, những miếng giấy vụn thử nghiệm được robot đẩy lung tung từ nơi này sang nơi khác. Và cuối cùng robot lau nhà lại bị mắc kẹt ở vũng nước nhỏ trên sàn nhà.

Bỏ ra gần 500.000 đồng để mua sản phẩm trên mạng, anh V. cảm thấy thất vọng từ lần sử dụng đầu tiên. Kết quả là con robot đã bị vứt xó, dù mã ngoài vẫn còn mới tinh.

"Những tính năng quảng cáo trên mạng hầu như không thể sử dụng được. Món hàng này chỉ giống đồ chơi cho trẻ con thôi. Dùng một vài lần thử là tôi bỏ luôn đi", anh V. cho biết.

Trên thực tế, không chỉ anh V., mà rất nhiều người dùng đã bị lừa khi sản phẩm hoàn toàn không có tác dụng gì.

Để tìm hiểu cấu tạo, phóng viên đã mang robot này đến Viện nghiên cứu Điện tử của Bộ Công Thương. Sau khi tháo tung lớp vỏ ngoài, nhận thấy bên trong hầu như không có máy móc gì, ngoài một thiết bị nhỏ giống như ở đồ chơi trẻ em.

Thậm chí, một khối xi-măng lớn được tìm thấy bên trong thứ được gọi là robot này.

Theo GĐ Trung tâm điện tử viễn thông, tính năng thông minh mà chủ cửa hàng quảng cáo không có thật.

"Nếu mà để được nhiều tính năng như thế, robot sẽ phức tạp hơn nhiều. Còn như đã kiểm tra, robot này chẳng khác nào đồ chơi trẻ con, những chiếc ô tô chỉ có giá mấy chục nghìn. Và nếu để tránh cầu thang thì càng không thể", ông Đặng Trần Chuyên - GĐ Trung tâm điện tử viễn thông cho hay.

Trung bình một ngày, những trang bán hàng trên mạng như vậy nhận được cả trăm đơn hàng một ngày. Với mỗi sản phẩm có giá từ 300.000 - 500.000 đồng, các trang mạng thu về cả trăm triệu đồng, trong khi người tiêu dùng nhận được món "rác thải điện tử" với cái giá không hề rẻ.

Tổng hợp từ VTV