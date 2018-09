Người Việt tiêu thụ kỷ lục 4.022 xe Mercedes trong 8 tháng đầu năm, chờ cuối năm bùng nổ với xe nhập khẩu nguyên chiếc

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA), trong tháng 8/2018, sản lượng xe bán ra của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đạt 460 chiếc, nâng tổng số lượng xe bán ra của hãng này trong 8 tháng đầu năm lên tới 4.022 chiếc – một kỷ lục mới của hãng.

Trước đó, số liệu trong tháng 7/2018 cho biết, toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ 620 xe Mercedes, tăng 261 xe so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tháng Việt Nam tiêu thụ Mercedes nhiều thứ 2 trong lịch sử, chỉ xếp sau tháng 6/2018 với 791 xe.

Sự tăng trưởng của Mercedes-Benz Việt Nam có đóng góp mạnh mẽ từ 2 mẫu xe chủ lực C-Class và GLC. Đặc biệt, sau 2 năm ra mắt, mẫu thể thao đa dụng hạng sang GLC đã đạt cột mốc doanh số 5.000 xe tại Việt Nam chỉ trong 6 tháng đầu năm.

Sự trở lại của các mẫu xe CBU (Xe sản xuất ở nước ngoài và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam) từ tháng 8/2018 được kỳ vọng sẽ giúp MBV đạt được kết quả kinh doanh khả quan hơn nữa trong những tháng cuối năm 2018, đặc biệt vào quý 4, tức thời gian giáp Tết Nguyên đán.

Do Nghị định 116, sản lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm đến nay đã giảm khoảng 82%. Theo thông tin từ CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), từ cuối tháng 8, các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc của Mercedes bắt đầu được nhập về Việt Nam theo lô và hàng bán ra vẫn khá khan hiếm. Nhiều khách hàng đặt từ đầu năm và đến thời điểm này mới bắt đầu được giao dòng xe rất được ưa chuộng này. Do đó, đại diện HAXACO dự báo sản lượng cuối năm sẽ có sự đột biến do các loại xe nhập được giao cho khách.

Cụ thể về từng dòng xe của Mercedes Benz, GLS-class đang cháy hàng trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là GLS400. GLS400 được Mercedes-Benz trang bị những option tiện nghi và hiện đại bậc nhất cùng với mức giá 4,5 tỷ đồng thấp hơn nhiều so với mức giá hơn 5 tỷ đồng của đối thủ cùng phân khúc là Lexus GX460. GLS-class nói chung và dòng GLS400 nói riêng đang độc chiếm thị trường xe SUV hạng sang. Khách hàng thậm chí có thể nâng cấp các option của GLS400 lên GLS500 với chi phí bỏ ra rất hợp lý.

Phân khúc sedan hạng sang cao cấp S450 Maybach và S560 Maybach mới cũng là một sản phẩm hút khách với rất nhiều nâng cấp trong option mà giá thay đổi không nhiều so với người tiền nhiệm S400 Maybach và S500 Maybach.

Theo đánh giá của các chuyên gia ô tô, sau khi đã đạt được những yêu cầu của Nghị định 116, dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc – đặc biệt là xe hạng sang - sẽ trở lại cuộc chơi trong những tháng cuối năm, sau hơn nửa năm nhường sân cho xe lắp ráp. Một phần lý do cho sự khởi sắc của dòng CBU chính là vì tâm lý muốn mua hàng chất lượng của người tiêu dùng. Do đó, triển vọng tăng tốc của các CBU hạng sang đang được giới chuyên môn kỳ vọng rất lớn.