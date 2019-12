Nguồn vốn FDI đổ vào Bắc Ninh vẫn tăng mạnh, thị trường BĐS càng thêm sức hút

Theo nhận định từ giới chuyên gia thì vị trí địa lý thuận lợi, dư địa tăng giá cao, GDP đầu người luôn ở top 10 cả nước đã khiến Bắc Ninh trở thành mảnh đất màu mỡ trong mắt các doanh nghiệp BĐS muốn mở rộng thị phần. Nguồn vốn FDI lớn cùng lượng chuyên gia, kỹ sư, công nhân đông đảo ở cả trong và ngoài nước đổ về Bắc Ninh sinh sống cũng thôi thúc hàng loạt "đại gia" như Vingroup, Kinh Bắc City, Him Lam Group, Becamex Bình Dương, Dabaco, ... triển khai dự án nhằm tận dụng nguồn cầu lớn tại đây.

Thị trường BĐS Bắc Ninh vẫn duy trì sức sôi động từ đầu năm

Năm 2019, thị trường BĐS Bắc Ninh có bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại, bên cạnh nguồn vốn FDI lớn. Tính đến tháng 8/2018, toàn tỉnh thu hút được 1.260 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 17 tỷ USD và 1.262 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh hơn 144.210 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 99 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 606,8 triệu USD, đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 66 dự án với tổng vốn tăng thêm 386,3 triệu USD.

Nguồn cầu từ người lao động, kỹ sư cả trong và ngoài nước tại các KCN ở Bắc Ninh đang là mỏ vàng lớn chờ khai phá.

Nguồn vốn FDI lớn cũng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển của doanh nghiệp và nhà đầu tư vào Bắc Ninh. Trong 2 năm trở lại đây, thị trường BĐS Bắc Ninh không chỉ tăng nhanh về số lượng nguồn cung căn hộ mà lượng giao dịch cũng ghi dấu với xác suất thành công lên tới 75%. Theo đó, các chủ đầu tư BĐS đã chào bán 43 dự án đất nền và căn hộ trong quý III/2018, lượng giao dịch thành công đạt 1.000 sản phẩm căn hộ và khoảng 500 sản phẩm đất nền, chủ yếu tập trung ở các khu vực có sự phát triển hạ tầng tốt như trung tâm TP. Bắc Ninh hoặc những KĐT gắn liền với KCN ở Yên Phong, Quế Võ, Từ Sơn… Giá đất nền chung cư, BĐS cho thuê tại Bắc Ninh thời điểm đó cũng đã tăng từ 150 – 300% so với mốc trước năm 2016.

Phân khúc đất nền vẫn cần thêm nguồn cung để đáp ứng nhu cầu khổng lồ

Bắc Ninh đang thu hút lượng lớn các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài từ Hàn Quốc, Nhật Bản về làm việc tại các khu công nghiệp, kéo theo nhu cầu về các dịch vụ chuẩn quốc tế với tiện ích cao cấp, nhất là dịch vụ lưu trú. Điều này gián tiếp khiến thị trường BĐS thêm phần tại đây sôi động, đặc biệt ở thời điểm trước thềm năm mới với hàng loạt dự án quy mô đang chuẩn bị ra mắt.

Bên cạnh kỹ sư, chuyên gia nước ngoài thì nhu cầu từ người lao động trong nước tìm về Bắc Ninh hay người dân địa phương có điều kiện kinh tế tốt, muốn chuyển đến sống trong những khu đô thị cao cấp được quy hoạch đồng bộ cũng không phải là nhỏ. Nguồn cầu khổng lồ ở phân khúc đất nền đang mở rộng cánh cửa cho nhiều đơn vị chủ đầu tư chứ không riêng gì những "ông lớn" tầm cỡ như FLC, Vingroup, Him Lam, …

Thực tế, đất nền tại Bắc Ninh sau một thời kỳ thăng hoa vào năm 2017 - 2018 đã trầm lắng đi ít nhiều do thiếu hụt nguồn cung. Trên địa bàn huyện Yên Phong vốn tập trung tới 2 KCN lớn nhất nhất cả tỉnh cũng chỉ có một vài dự án đáng chú ý như Yên Phụ New Life - Khu nhà ở thôn Cầu Gạo. Đây là dự án đất nền sạch pháp lý, có hệ thống hạ tầng đang hoàn thiện nhanh và vị trí giao thông khá thuận tiện. Tuy nhiên, nguồn cung như vậy là chưa đủ so với lượng cầu.

Yên Phụ New Life là dự án đất nền hiếm hoi đáng chú ý tại Yên Phong - khu vực tập trung tới 2 KCN lớn nhất của tỉnh Bắc Ninh.

Theo nhận định của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, sự xuất hiện của nhiều đại gia địa ốc lớn cho thấy tín hiệu cạnh tranh thị phần tại Bắc Ninh ngày càng dồn dập. Nguồn cung sản phẩm tăng mạnh và đột biến sẽ tạo ra dòng sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Giá chung cư dao động từ 11 đến 14 triệu đồng/m2 và giá đất nền trong khoảng 15 đến 22 triệu đồng/m2 sẽ có mức tiêu thụ tốt.