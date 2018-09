Nguyên Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng vừa bị bắt liên quan sai phạm gì?

Chiều tối 18/9 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Công an đã khám xét nhà ông Đào Tấn Bằng (nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng) ở địa chỉ K37/27 Hải Hồ (phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt đối với ông Đào Tấn Bằng để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Ông Đào Tấn Bằng sinh năm 1975, quê quán ở xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Ông Bằng từng kinh qua các chức vụ: Phó Phòng Quản lý đầu tư, Phó Phòng Quản lý đô thị, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn (năm 2014) và Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Trong giai đoạn từ tháng 10/2015 đến thời điểm Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) bị bắt, Đà Nẵng ghi nhận hàng loạt sự xáo trộn về nhân sự cấp cao gây xôn xao dư luận.

Việc ông Đào Tấn Bằng thôi chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn để về làm Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng vào tháng 3/2016 cũng khiến dư luận quan tâm.

Đặc biệt, khi còn đương nhiệm chức Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị và sau đó là Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, dưới thời kỳ lãnh đạo của 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh, ông Văn Hữu Chiến (cả 2 bị Bộ Công an bắt vì liên quan đến sai phạm của Vũ “nhôm”), ông Bằng đã nhiều lần tham mưu cho lãnh đạo trong các vụ việc liên quan đến đất đai mà không qua tham khảo, không hỏi ý kiến của các sở, ngành chuyên môn.

Trong đó, nổi bật là dự án sân vận động Chi Lăng. Ở vụ việc này, một trong những vi phạm nghiêm trọng được cơ quan chức năng xác định chính là việc tách khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng thành cả chục sổ đỏ.

Tháng 2/2018, ông Bằng bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trong tham mưu Thành ủy chỉ định thầu 3 công trình trụ sở làm việc cơ quan khối Đảng không đúng quy định Luật Đấu thầu.

Cũng trong buổi chiều tối 18/9, Bộ Công an còn thực hiện lệnh bắt đối với ông Nguyễn Viết Vĩnh (SN 1978, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can gồm: Nguyễn Văn Cán (SN 1954, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng), ông Phan Xuân Ít (SN 1954, nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.