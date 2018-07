Nhà Đà Nẵng tiếp tục thắng lớn trong quý 2/2018 với doanh thu tăng 4 lần, lãi tăng gấp đôi lên 21 tỷ đồng

Kết thúc quý 2/2018, với doanh thu bất động sản (BĐS) và sản xuất kinh doanh tăng trưởng, CTCP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) ghi nhận 71 tỷ doanh thu, hơn 21 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 286% và 54% so với cùng kỳ năm 2017.



Lũy kế 6 tháng đầu năm, NDN đạt 131,6 tỷ doanh thu và 48,5 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng tăng gấp 3 lần và 2 lần so với nửa đầu năm 2017.

Mặt khác, hoạt động tài chính Công ty cũng ghi nhận kết quả tích cực, 6 tháng đầu năm doanh thu tài chính tăng đột biến lên hơn 48 tỷ, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 11,5 tỷ đồng. Trong đó, lãi đầu tư tài chính đóng góp phần lớn với gần 32 tỷ đồng doanh thu.

Về NDN, Công ty từng gây chú ý khi tăng trưởng ngoạn mục về lợi nhuận trong năm 2017 với mức lãi 87,5 tỷ đồng, tăng trưởng gấp đôi so với năm 2016. Quý 1/2018, Công ty báo mức doanh thu đạt 66,4 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ và mức lãi sau thuế đạt 27,85 tỷ đồng, tăng 134% so với cùng kỳ. Trong đó, một phần không nhỏ lợi nhuận đến từ việc đầu tư cổ phiếu.

Không dừng lại ở kinh doanh, trên thị trường, cổ phiếu NDN những tháng đầu năm cũng tăng mạnh và tạo đỉnh ở mức 20.000-21.000 đồng/cp tại tháng 4. Cũng trong thời gian này, PYN đã tiến hành chốt lời khi liên tục đăng ký bán ra. Từ mức nắm giữ 3,75 triệu cổ phiếu hiện tại PYN chỉ còn nắm giữ 1,48 triệu cổ phiếu của NDN. Như vậy, sau gần 3 năm đầu tư, cổ phiếu NDN đã mang lại mức sinh lời 100% cho PYN và không khó hiểu khi quỹ này bắt đầu chốt lãi. Hiện, cổ phiếu NDN đã điều chỉnh về vùng giá 13.800 đồng/cp.