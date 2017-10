Nhà hàng phở Big Bowl giới thiệu thực đơn mới

Đó là món phở trộn cầu kỳ với một tô bánh phở trắng thơm phủ thịt heo bằm nhuyễn bên trên, một chén nước dùng cùng đĩa rau sống nhưng vẫn tạo được sự khác biệt nhờ nước sốt đậm đà đặc trưng; hay đơn giản hơn là phở đùi gà với nước phở ngọt thanh đúng chất truyền thống, đùi gà vàng óng nhưng lại có sức mạnh chinh phục khẩu vị của thực khách khó tính nhất; là phở đuôi bò thơm ngon, tốt cho sức khỏe, tất cả được bàn tay Chuyên gia ẩm thực Phan Tôn Tịnh Hải và các đầu bếp chuyên nghiệp Big Bowl làm ra chỉ với mục tiêu duy nhất: góp thêm chút hương vị tuyệt vời và giới thiệu tinh hoa món phở Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước. Những món ăn độc đáo này sẽ yêu chiều mọi giác quan của bất cứ người yêu ẩm thực nào tại các sân bay quốc tế Việt Nam.

Phở trộn

Thêm vào các món phở nước quen thuộc, Big Bowl cùng Chuyên gia ẩm thực Phan Tôn Tịnh Hải mang đến cho hành khách muốn đổi vị món phở trộn lạ miệng của miền Trung Việt Nam.

Phở được trụng vừa để có sợi săn và hơi dai, một ít hành phi và thịt nạc băm nhuyễn được phủ đều lên. Nước súp trong veo và có vị thanh ngọt cùng với thịt bò tái. Tương sốt đặc sắc, đậm đà được pha chế theo công thức riêng của Chuyên gia ẩm thực Phan Tôn Tịnh Hải vừa có vị mặn nhưng vẫn có vị ngọt của đậu được lên men.

Các loại rau ăn kèm là xà lách, húng quế, và giá tươi. Bên cạnh đó, món ăn sẽ không trọn vẹn nếu thiếu mỡ hành và da heo chiên phồng. Khi ăn, bánh phở và các nguyên liệu sẽ được trộn đều lên với lượng nước sốt tùy thuộc vào khẩu vị của thực khách. Mùi thơm của sốt, vị cay của ớt hòa trong những hương vị riêng biệt của xà lách, giá đỗ tươi, húng quế tạo nên một tô phở kích thích cả vị giác, khứu giác và thị giác người ăn.

Nếu ai đó đã từng thưởng thức và bị mê hoặc bởi món phở trộn độc đáo này, thì ở Big Bowl bạn sẽ thấy như mình đang được ngồi ở quán quen, thưởng thức một tô phở ngon. Đối với thực khách lần đầu thưởng thức, vị dai ngọt của sợi phở, thơm đậm đà của tương sốt, giòn của giá và ngọt thanh của nước lèo sẽ vươn vấn mãi không thôi.

Phở đùi gà tràng trứng non

Bên cạnh món phở bò quen thuộc với những tái, chín, nạm, gầu, bắp, thì tô phở gà với thứ nước dùng trong veo, thanh ngọt và những miếng thịt có da giòn, béo nhưng không ngấy luôn có vị trí riêng trong lòng người yêu phở.

Trong “Miếng ngon Hà Nội”, nhà văn Vũ Bằng đã ví phở gà như “những cô gái thanh tân”. Ông viết: “… một buổi sáng mùa thu rỗi rãi, trời hơi lành lạnh, mà ngồi ăn một bát phở gà, có đủ rau mùi, hành sống, vừa ăn vừa nghĩ thì phở gà cũng có một phong vị riêng của nó, khác hẳn phở bò.

Điều người ta nhận thấy trước nhất là phở gà thanh hơn phở bò: Thịt dùng vừa đủ chứ không nhiều quá; ở giữa đám bánh phở nổi lên mấy miếng thịt gà thái nhỏ xen mấy sợi da gà vàng màu nhạt, điểm mấy cuộng hành sống xanh lưu ly, mấy cái rau thơm xanh nhàn nhạt, vài miếng ớt đỏ: tất cả những thứ đó tắm trong một thứ nước dùng thật trong đã làm cho bát phở gà có phong vị của một nàng con gái thanh tân - nếu ta so sánh bát phở bò với một chàng trai mà hào khí bốc lên ngùn ngụt.”

Phở gà có “phong vị của một nàng con gái thanh tân”.

Chỉ đôi dòng so sánh ví von của một người yêu phở và am hiểu về phở đã đủ cho chúng ta biết được vị trí của phở gà trong nền ẩm thực Việt. Hiểu được điều đó, Big Bowl đã nâng tầm món phở gà xé lên thành phở đùi gà và tràng trứng non đặc sắc, chú trọng đến phần “thanh” của phở: Nước ngọt bằng xương, béo mà không ngấy.

Ngoài nước phở đúng chất truyền thống, gà ta cũng là một điểm cộng sáng giá của Big Bowl. Gà ta luộc chín, da giòn, thịt chắc, độ dai vừa vặn. Big Bowl chọn đùi gà vì đó là phần thịt ngon nhất. Cắn miếng gà, bạn có thể nghe rõ tiếng sần sật của gân, của da gà.

Một tô phở luôn đầy đặn bốc khói và thơm lừng với bánh phở trắng mềm, nước dùng óng ánh mỡ gà, lá chanh, hành tươi xanh mát và đùi gà có lớp da vàng giòn, tràng trứng non béo bùi, thơm ngon bổ dưỡng vừa dân dã vừa lạ miệng chắc chắn sẽ làm say lòng những thực khách khó tính nhất.

Phở đuôi bò

Món Phở đuôi bò không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sự dẻo dai cho gân cốt.

Tiếp nối thành công của món đuôi bò tay cầm trong thực đơn các món ăn kèm với phở của Chuyên gia ẩm thực Phan Tôn Tịnh Hải, Big Bowl mang đến cho thực khách món Phở đuôi bò không chỉ ngon miệng mà những tinh túy của xương, tủy, gân còn có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sự dẻo dai cho gân cốt.

Đuôi bò Úc mềm, thơm, nhiều thịt, được cắt khoanh và hầm chín mềm, hòa quyện với vị thơm cay nồng của gừng, hạt tiêu, quế, hoa hồi, tinh tế cả về mùi vị và thẩm mỹ. Cắn một miếng, bạn sẽ cảm thấy dư vị beo béo nhưng không kém phần thanh thoát.

Nếu bạn cần tìm một nơi bán các món phở ngon, thì Big Bowl đúng là địa chỉ bạn nhất định nên ghé đến một lần để nếm thử hương vị đặc trưng của các món phở trên khắp mọi miền Việt Nam.