Nhà máy in tiền Quốc gia báo lãi kỷ lục trong năm 2016

Nhà máy in tiền Quốc gia (NBPP) – Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn, vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016 với doanh thu thuần 2.195 tỷ đồng – tăng 53%; Lợi nhuận sau thuế 42 tỷ đồng – tăng 79% so với năm trước đó.

Trong kỳ, NBPP ghi nhận thu nhập khác đạt 17,64 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 1,34 tỷ đồng năm trước, chủ yếu bởi bảo hiểm PJICO bồi thường giấy ướt, Công ty Inovia đền bù giấy hỏng…

Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã tăng vốn điều lệ NBPP từ 1.466 tỷ đồng lên 1.729 tỷ đồng. Tổng tài sản Nhà máy đến cuối năm 2016 đạt 1.872 tỷ đồng, trong đó có 580 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh công bố giữa năm ngoái cho thấy, nhà máy hiện có 628 lao động và tổng quỹ lương dự kiến thực hiện xấp xỉ 173 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính của NBPP là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, giấy tờ có giá… theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Có thể thấy hoạt động của NBPP cũng giống như các doanh nghiệp in ấn thông thường, nhưng phục vụ “khách hàng” đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước.

KQKD Nhà máy in tiền Quốc gia đạt kỷ lục trong năm 2016

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ